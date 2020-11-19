وفاة مصابين اثنين بكورونا داخل عزل بلطيم وحجز 34 حالة اشتباه

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الخميس، حالتي وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، والذين يخضعون للعلاج في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، حيث لفظا أنفاسهما داخل وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية أن حالتي الوفاة المسجلتين، بينهما سيدة من مركز الحامول، ورجل من مركز بيلا، مشيراً إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية، من خلال فرق الرصد والتقصي، لمتابعة حالات الإصابة أو المشتبه في إصابتهم بالفيروس المستجد.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، كشفت مديرية الصحة بكفر الشيخ عن رصد حوالي 34 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، في نطاق مدينه بلطيم، وتم عزلهم بمستشفى بلطيم المركزي، المخصص لعزل حالات كورونا، وجرى تكليف لجنة من إدارة الطب الوقائي، بالاشتراك مع إدارة الأمراض المتوطنة وإدارة بلطيم الصحية، لمتابعة أعمال التقصي، وحصر الحالات المخالطة، وأعمال رش وتطهير منازل الحالات.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، في بيان أصدرته المديرية اليوم الأربعاء، أنه جرى إعداد شنط خاصة بالأدوية لحالات العزل المنزلي، المخالطة للحالات المحتمل إصابتها، ومن المقرر أن تستمر أعمال الحصر والتقصي والرصد لأي حالات اشتباه.