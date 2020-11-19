جامعة حلوان ترصد حالات اشتباه بكورونا بين الطلاب: لا توجد إصابات مؤكدة

كشف الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة رصدت عددا من حالات الاشتباه البسيطة بكورونا بين الطلاب، منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنها اشتباه في الأعراض، أبرزها الارتفاع في درجة حرارة الجسم، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم مباشرة بعزل الطلبة منزليا وعزل المخالطين لهم، مؤكدا أن جميع نتائج التحاليل الخاصة بهم كانت سلبية، لافتا إلى أن الجامعة قامت بعزلهم وقتها ومتابعتهم من خلال الإدارات المختصة.

وأكد نائب رئيس جامعة حلوان، أنه لا توجد أي حالات إيجابية لكورونا حتى الآن منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن الجامعة لديها خطة كبرى للتعامل مع أزمة كورونا، وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة المصرية.

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان، أن نظام التعليم الهجين للدراسة للكليات الذي طبقته الجامعة بدءا من العام الدراسي الجديد، تنفيذا لسياسات المجلس الأعلي للجامعات الحكومية، ساهم في تقليل أعداد الطلاب المقرر لهم الحضور بالجامعة للدراسة، نظرا لقلة أيام الحضور لكل فرقة سواء كانت علمية أو أدبية.

وكان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، نفى مساء أمس، ماتردد من أخبار عن ضبط طلاب بالجامعة في وضع مخل بالآداب، داخل الحرم الجامعي، مؤكدا أن تلك الأخبار هدفها إثارة البلبلة في المجتمع الجامعي، مشيرا إلى أنه لا توجد مثل هذه الوقائع في الجامعة.