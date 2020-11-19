لامبورجيني تطلق Huracán STO.. "صاروخ جديد" للمدينة بقوة 640 حصانا

أعلنت شركة أوتوموبيلي لامبورجيني الستار عن سيارة لامبورجيني الفائقة والمعتمدة للاستخدام على الطرقات Lamborghini Huracán STO - Super Trofeo Omologata، والمستوحاة من التراث الرياضي لسابقاتها من سلسلة Huracán Super Trofeo EVO، التي طورها قسم "Squadra Corse" في لامبورجيني خصيصًا للمشاركة في بطولات سباق السيارات، والسيارة مستوحاة أيضًا من سيارة Huracán GT3 EVO التي فازت ثلاث مرات في سباق دايتونا 24 ساعة ومرتين في سباق سيبرينج 12 ساعة.

تمتلك السيارة داسر V10 ذو تنفس طبيعي بقوة 640 حصانًا يقوم بتوليد 565 نيوتن-متر عند 6500 لفة في الدقيقة، إضافة إلى أن السيارة Huracán STO تتميز بدفع خلفي يضمن تسارع مبهر من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3.0 ثوانٍ، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في غضون 9,0 ثوانٍ، وسرعة قصوى تصل إلى 310 كم/ساعة.

الكفاءة الديناميكية الهوائية الممتازة، والتوسع في استخدام خامات خفيفة، وسلاسة التوجيه، والأداء على أعلى مستوى أثناء الفرملة، جميعها أمور تجعل سيارة Huracán STO قادرة على منح مشاعر تجربة قيادة في مضمار سباق عند قيادتها في كل مرة.

وصرح ستيفانو دومينيكالي، رئيس شركة أوتوموبيلي لامبورجيني والمدير التنفيذي لها، قائلًا: "تعد سيارة Huracán STO أبهى تجسيد لتراث لامبورجيني « Squadra Corse": إنها تنقل مباشرةً تكنولوجيات سيارة Huracán Super Trofeo EVO، وتستلهم من النجاحات الفريدة لسيارة Huracán GT3 EVO، التي حققت فوزًا متتاليًا في سباق 24 ساعة من دايتونا"

وأضاف ماوريتسيو ريدجاني، كبير الموظفين التقنيين: "إن سيارة Huracán STO تمنح الشعور التام لسيارة رياضية فائقة ومتوازنة بصورة مثالية وخفيفة وممتازة من الناحية الديناميكية الهوائية، مما يمنح شعور قيادة سيارة Super Trofeo ومتعتها، فالسيارة مجهزة على أكمل وجه من أجل أكثر المضامير صعوبةً في العالم، لكنها مصنوعة من أجل الطرقات."

الحلول الفنية الكثيرة والمعارف المكتسبة من برنامجينا Super Trofeo وGT3 تم صقلها ودمجها سويًا في Huracán STO لكي يتمكن السائق من أن يعيش يوميًا أحاسيس سائق السباقات، على متن سيارة لامبورجيني رياضية فائقة ومعتمدة من أجل الاستخدام في الطرقات، وقادرة على تحطيم جميع الأرقام القياسية في المضمار».

الخفة والديناميكية الهوائية الممتازان في تصميم سيارة رياضية فائقةتتمتع السيارة Huracán STO بتصميم خارجي جديد كليًا: تم تعديل مظهر لامبورجيني الذي لا تخطئه العين، من أجل تحسين تدفق الهواء.

ثلاث وضعيات قيادة جديدة ANIMA

الوضعية القياسية هي STO، وهي مناسبة للسير على الطرق والاستمتاع على الطرق الوعرة. تم تحسين جميع سمات النظام الديناميكي للسيارة «ديناميكيات المركبة المدمجة من لامبورجيني» (LDVI) للتأقلم مع جميع أحوال الطريق، ويرافق النظام تعليق مصمم للاستخدام على الطريق. يمكن إيقاف تشغيل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات النشط بالكامل، من أجل التمتع بالقيادة إلى أقصى درجة، بالرغم من معاونة السائق في جميع الأحوال.

الوضعية Trofeo تم تحسين جميع الأنظمة من أجل الأسفلت الجاف ومن أجل تحقيق أفضل الأزمنة للدورة في المضمار. يضمن نظام LDVI أفضل أداء بفضل تقسيم العزم المخصص وبفضل استراتيجيات "Performance Traction Control System" من أجل التسارع في خطوط مستقيمة أثناء تشغيل نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، وكذلك من أجل قياس الوقت بساعة الإيقاف أثناء إيقاف تشغيل نظام التحكم الإلكتروني في الثبات. الخوارزمية الجديدة لتقدير درجة حرارة المكابح "BTM" تتيح للسائق التحقق في أي وقت من درجة حرارة منظومة المكابح، ومتابعة تآكلها على مدار دورة حياتها.

وضعية Pioggia تعمل على تحسين التحكم في الجر وفي تقسيم العزم وفي عجلات التوجيه الخلفية وفي نظام منع انغلاق المكابح على الأسفلت المبلل. تمت معايرة التحكم في الجر ومنظومة المكابح لكي يقل إلى أدنى مستوى فقدان التماسك وانقطاع عزم المحرك، بفضل نظام LDVI الذي يستغل التقديرات الدقيقة لتوليد العزم المطلوب فقط على الطرق المبللة. تقسيم العزم يعكس ظروف انخفاض التماسك، ويضمن أداء أفضل في المنحنيات، بينما تمت معايرة وحدات التعليق لتحسين التماسك وتحسين انتقال الحمل.

منظومة مكابح جديدة CCM-R

روح سباقات السيارات في سيارات Huracán STO تتضح أيضًا في منظومة المكابح الخاصة بها، تستغل فرامل Brembo CCM-R الخبرة في الخامات المرتبطة باستعمالات سباقات الفورمولا 1 للحصول على متانة ممتازة،ن فأقراص مكابح CCM-R توفر توصيل حراري أعلى أربع مرات مقارنةً بفرامل CCB التقليدية، وتزيد مقاومة الإجهاد بنسبة 60%، وتتحسن أقصى قدرة للكبح بنسبة 25%، وتزيد نسبه التباطؤ الطولي بمقدار 7%، وهذا يجعل أداء المكابح ممتازًا ومتجانسًا في جميع ظروف القيادة: تبدو الفرملة رياضية، ويمكن تعديلها بالكامل، ومن ثم فهي تعد مثالية للاستخدام في المضمار.