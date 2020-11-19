بروتوكول تعاون لفتح 50 فصل محو أمية بثلاثة مراكز في الفيوم

بروتوكول تعاون لفتح 50 فصل محو أمية بثلاثة مراكز في الفيوم
يأتي ذلك في إطار خطة الهيئة لمحو الأمية بمحافظة الفيوم
كتب:
أسماء أبو السعود
02:36 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
بروتوكول تعاون لفتح ٥٠ فصلًا لمحو الأمية بثلاثة مراكز بالفيوم
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومحافظة الفيوم، وجمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، يستهدف فتح 50 فصلا لمحو الأمية بمراكز طامية والفيوم وسنورس.
كان محافظ الفيوم، استقبل الدكتور عاشور العمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، خلال زيارته المحافظة، لتوقيع عدة بروتوكولات لمحو الأمية، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، وسعد سيد، أمين مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.
وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية، استعرض خلال اللقاء خطة الهيئة لمحو الأمية بمحافظة الفيوم، كما تحدث عن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة وجامعة الفيوم، إيمانا بأهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فضلا عن المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية.
وأشاد رئيس الهيئة بدور محافظ الفيوم وجهوده المستمرة فى دعم برامج التنمية الشاملة على كافة الأصعدة ومختلف القطاعات، فضلا عن دعمه الكامل لفرع الهيئة وتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العمل لإنجاح خطط محو الأمية بالمحافظة وتحقيق النتائج المستهدفة.
ومن جانبه، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه الكامل برئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أرض المحافظة، لبدء تنفيذ هذه التجربة الرائدة لمحو الأمية بالمحافظة من خلال توقيع عدة بروتوكولات تعاون؛ تستهدف فتح عدة فصول لمحو الأمية، لما تمثله هذه القضية من خطر حقيقي على نمو وتطور المجتمع المصري.
وأكد "الأنصاري" أنّ الدولة بكافة مؤسساتها تعمل جاهدة لمحو أمية أكبر عدد ممكن من الأميين كهدف رئيس لاستراتيجية الدولة المصرية 2020/2030 مشيدًا بتجربة مشاركة الجامعات المصرية في محو الأمية.
وعقب اللقاء سلم الدكتور عاشور العمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، درع الهيئة، للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تقديرًا لجهوده في دعم محو الأمية على أرض المحافظة.