بروتوكول تعاون لفتح 50 فصل محو أمية بثلاثة مراكز في الفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومحافظة الفيوم، وجمعية صلاح الدين الأيوبي لتنمية المجتمع، يستهدف فتح 50 فصلا لمحو الأمية بمراكز طامية والفيوم وسنورس.

كان محافظ الفيوم، استقبل الدكتور عاشور العمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، خلال زيارته المحافظة، لتوقيع عدة بروتوكولات لمحو الأمية، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، وسعد سيد، أمين مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.

وأشار الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية، استعرض خلال اللقاء خطة الهيئة لمحو الأمية بمحافظة الفيوم، كما تحدث عن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة وجامعة الفيوم، إيمانا بأهمية دور الجامعة في المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فضلا عن المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية.

وأشاد رئيس الهيئة بدور محافظ الفيوم وجهوده المستمرة فى دعم برامج التنمية الشاملة على كافة الأصعدة ومختلف القطاعات، فضلا عن دعمه الكامل لفرع الهيئة وتذليل كافة العقبات التى تعوق سير العمل لإنجاح خطط محو الأمية بالمحافظة وتحقيق النتائج المستهدفة.

ومن جانبه، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه الكامل برئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أرض المحافظة، لبدء تنفيذ هذه التجربة الرائدة لمحو الأمية بالمحافظة من خلال توقيع عدة بروتوكولات تعاون؛ تستهدف فتح عدة فصول لمحو الأمية، لما تمثله هذه القضية من خطر حقيقي على نمو وتطور المجتمع المصري.

وأكد "الأنصاري" أنّ الدولة بكافة مؤسساتها تعمل جاهدة لمحو أمية أكبر عدد ممكن من الأميين كهدف رئيس لاستراتيجية الدولة المصرية 2020/2030 مشيدًا بتجربة مشاركة الجامعات المصرية في محو الأمية.

وعقب اللقاء سلم الدكتور عاشور العمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، درع الهيئة، للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، تقديرًا لجهوده في دعم محو الأمية على أرض المحافظة.