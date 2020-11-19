العاملون بشركات البترول يحتفلون بعيدهم في مواقع الإنتاج

احتفل العاملين بقطاع البترول المصري، بعيد البترول الذي يتم الاحتفال به في نوفمبر من كل عام، وهى الذكرى الخامسة والأربعين لاستعادة حقول البترول المصرية المنهوبة من الاحتلال الإسرائيلي بعد انتصارات السادس من أكتوبر العظيمة.

وبهذه المناسبة، احتفلت شركة قارون للبترول بموقع شرق البحرية أحد أهم مواقع الإنتاج بالشركة.

وتوجه المهندس أشرف عبد الجواد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قارون، بالتهنئة للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية وجميع العاملين بقطاع البترول المصري والعاملين بشركة قارون للبترول بصفه خاصة، متمنيًا للجميع دوام التقدم والإزدهار، ولمصر دوام التطور والريادة.

وتسلمت مصر في عام 1979، حقل "شعاب علي" من إسرائيل والذي أطلق عليه الاحتلال وقتها اسم "حقل علما"، وذلك خلال فترة تواجد المهندس حمدي البنبي كوزير للبترول آنذاك.

فبعدما تمت إعادة السيادة المصرية على حقول بترول سيناء، بموجب اتفاق فك الاشتباك الثانى مع إسرائيل، في 17 نوفمبر 1975، أصبح هذا التاريخ يمثل عيدًا للبترول المصري، إلا أن مصر استعادت سيادتها على حقل "شعاب على" بجنوب خليج السويس فى 25 نوفمبر 1979، وكان هذا ضمن المرحلة الرابعة من مراحل الانسحاب بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وتم استلام الحقل عن طريق شركة أومكو الأمريكية صاحبة حق الامتياز بالمنطقة، ومن هنا جاءت المهمة الصعبة للمهندس حمدى البنبى وزير البترول الأسبق ورئيس شركة جابكو فى ذلك الوقت، برئاسة اللجنة المكّلفة باستلام الحقل من الجانب الإسرائيلى في لحظات قال عنها أنها من أصعب المهام واللحظات فى حياته المهنية.

وكانت عملية استلام حقل شعاب علي من الجانب الإسرائيلى مهمة صعبة، وأصّر الدكتور حمدى البنبى على رفع العلم المصري فوق المنصة البحرية للحقل خلال تواجدهم.

وكان الحقل يغطى حوالى 50 % من احتياجات إسرائيل من النفط وكانت تطلق عليه "الكنز الإسرائيلي"، ولهذا كان له أهمية قصوى فى مفاوضات السلام المصرى الإسرائيلي.