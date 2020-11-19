الليلة.. نضال الشافعي ضيف "وش تاني" مع خالد فرج على "الوطن"

يحل النجم نضال الشافعي، مساء غد الخميس، ضيفا على برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع "الوطن" وقناته الرسمية عبر "يوتيوب".

ويتحدث نضال خلال الحلقة عن الجانب الآخر من حياته، وكيفية تعامله مع أصحاب الوجوه المتلونة، كما يستعيد ذكريات طفولته وشبابه وقصص الحب التي عاشها في حياته.

ويكشف نضال عن طقوسه اليومية والأكلات المفضلة إليه، وتعرضه لمواقف كوميدية عديدة بسبب اسمه، ويتحدث عن عدد من النجوم البارزين حالياً علي الساحة الفنية.

"وش تاني"، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج عبر الحسابات الرسمية لجريدة "الوطن" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

ويُعرض لنضال الشافعي حالياً فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض السينمائي، حيث بلغت إيراداته 7 ملايين و847 ألف و4 جنيهات، وفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكشف الشافعي عن أصعب مشاهده في الفيلم، وقال في تصريحات سابقة لـ "الوطن" إن ن قفزه بـ flyboard في البحر لمسافة تقارب الثلاثين مترا تقريبًا كان صعبا للغاية، وكاد يتعرض لإصابة بالغة في وجهه وظهره عند تقديمه، ولكن العناية الإلهية أنقذته ومر المشهد بسلام.

وأعرب "الشافعي" عن سعادته بالغة إزاء تعاونه مع الفنان أحمد زاهر في هذا الفيلم، واصفًا إياه بالأخ والصديق وعشرة العُمر، تجمعهما صداقة وطيدة منذ سنوات عديدة، ولكن لم يجمعهما عمل فني منذ احترافهما للفن، حيث شاءت الأقدار أن يكون "زنزانة 7" بمثابة أول تعاون سينمائي بينهما.

ولم يخف نضال سعادته بالإيرادات التي حققها الفيلم، وتخطيه حاجز الـ4 ملايين جنيه منذ انطلاق عرضه، معتبرًا إياها رزقا كبيرا من الله، وانعكاسا لإقبال الجمهور على مشاهدة الفيلم في القاهرة وباقي المحافظات.

ويشارك في بطولة الفيلم عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.