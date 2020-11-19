الموت يخطف محمود ياسين وفايق عزب من "سوق العصر" خلال شهر

الموت هو الضيف الثقيل غير المرغوب فيه إطلاقًا، وهو الحقيقة التي لا ينكرها أي إنسان، فلا يُفرق بين عجوزٍ وصغير، بين مرضى أو أصحاء، لاسيما في السنوات الأخيرة والأوبئة التي تُعاني منها البلاد، لعلّ أبرزها فيروس كورونا، الذي أودى بحياة فنانين في شهور قليلة.

"سوق العصر" يُعد واحدًا من الأعمال الدرامية التي عُرضت مطلع الألفية الجديدة، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث يضم نجومٍ عدّة، منهم محمود ياسين، وأحمد عبدالعزيز، وغادة عبد الرازق، وكمال أبو رية، وهادي الجيار، ونهال عنبر، وأحمد صادق، وفايق عزب وآخرين.

ويرصد المسلسل الصراع المحتدم بين كل من حلمي عسكر ومنصور المغازي، وذلك بسبب الفساد الشديد الذي يرتع فيه الأول، والذي يحاول منصور كشفه بكافة السبل، حتى لو أدى ذلك إلى فقده لحريته بعد دخوله السجن، حيث يقوم حلمي عسكر ببث الفرقة داخل عائلة المغازي وتشريد بعضهم.

وفي عام 2020، حُصدت أرواح بعض الفنانين سواء بأمراض مزمنة أو أزمات صحية مفاجأة، أو بشكلٍ مفاحيء، أبرزهم اثنين من أبطال مسلسل "سوق العصر"، وهما محمود ياسين وفايق عزب.

ورحل الفنان محمود ياسين، صاحب شخصية "حلمي عسكر" منتصف شهر أكتوبر الماضي، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ أعلن الخبر آنذاك نجله السيناريست "عمرو" قائلًا: "توفى الي رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء".

كما لفظ فايق عزب، صاحب شخصية "عتمان المغازي" أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الخميس، داخل مستشفى العجوزة، عن عمر ناهز 77 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السيدة نادية عزب زوجة الفنان الراحل، إن أسرة الفقيد تستعد لإنهاء تصاريح الدفن، من مستشفى العجوزة، حيث كان يُعالج من فيروس كورونا.

وأضافت نادية عزب لـ"الوطن"، إن الجثمان سيوارى الثرى في مقابر العائلة بالإسماعيلية، بعد ساعات، لافتة إلى عدم وجود مراسم عزاء، بناء على وصيته.

وكان الفنان أحمد صادق، الذي جسّد شخصية "علي المغازي"، تعرض لأزمة صحية الأسبوع الماضي، دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة، وأجرى عملية قلب مفتوح وتغيير عدد من الشرايين التاجية

وقبل دخوله إلى غرفة العمليات، كتب الفنان أحمد صادق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، وفى معية الله ورسوله، جراحة قلب مفتوح وتغير 4 شرايين تاجية".