فرصة للتنفيس.. مديرو مدارس يعالجون كبت الأطفال باللياقة البدنية

لتنمية الصفات البدنية لطلاب المدارس وإكسابهم مهارات حركية، بجانب استثمار أوقات فراغهم في نشاط هادف، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مشروع قومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس لمختلف المراحل التعليمية في جميع المحافظات للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

وينقسم مشروع "رفع اللياقة البدنية" إلى 4 مراحل، فالمرحلة الأولى تتمثل في اشتراك الطلاب "أون لاين" من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وتسجيلهم فيديو لممارسة التمرينات وإرساله لموقع الوزارة، يليها تنفيذ المشروع في مختلف مدارس الجمهورية لاختيار الأفضل في مختلف المراحل التعليمية، ثم يتم في المرحلة الثالثة تشكيل منتخب يضم أوائل الطلاب من كل مديرية تعليمية للمشاركة في نهائيات المشروع، أما المرحلة الأخيرة تتمثل في توزيع الجوائز على الفائزين خلال حفل الختام.

وأبدى بعض مديري المدارس ترحيبهم بالمشروع الذي ستبدأ أولى مراحله في مطلع شهر ديسمبر المقبل، لكونه يساعد على استغلال مواهب الطلبة المختلفة وتشجيعهم على ممارسة الرياضية التي يضطر بعضهم مع بداية العام الدراسي التوقف عنها، بجانب أنه يعمل على بث روح التعاون بين فريق المنتخب الواحد والمنافسة بينهم وبين الفرق الأخرى.

أسامة بكري، مدير إحدى المدارس بمحافظة أسيوط، يقول إن المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس لمختلف المراحل التعليمية خطوة جيدة لأن نشر الثقافة الرياضية ينعكس بشكل إيجابي على الطلبة صحيا ونفسيا، فأغلب الطلبة الذين اعتادوا ممارسة الرياضة يضطروا مع بدء العام الدراسي للتوقف عنها للتمكن من مذاكرة دروسهم مما يؤثر على لياقتهم البدنية، على حد قوله.

ويوضح "أسامة" أنه يهتم بمدرسته بحصة الألعاب لكونها المتنفس الوحيد للطلبة، إذ ينتظرها الطلبة من الأسبوع للآخر للممارسة أنشطة مختلفة من بينها كرة القدم وكرة السلة والتنس، إذ يتم ممارسة كل نشاط على حصتين، الأولى لتدريبهم على قواعد اللعبة وتقسيمهم لفرق، ثم يتم في الأسبوع التالي ممارسته فعلياً في الملعب، وتكريم الفريق الفائز، وتأهليه للمشاركة في مسابقات على مستوى الإدارة التعليمية.

ويتابع "أسامة": "إحنا بنعمل مسابقات للبنات بيمارسوا فيه أنشطة رياضية زي كرة القدم والتنس، وكذلك البنين اللي بندربهم على اللياقة البدنية في المدرسة لكن لما يكون فيه مشروع قومي على مستوى الجمهورية ده هيحمسهم أكتر ويشجعهم إنهم يطوروا من أدائهم لأن كل فريق هيكون عايز يفوز بالجائزة".

ويقول "مصطفى محمد"، مدير إحدى المدارس الخاصة بمنطقة مدينة نصر، إن تنفيذ المشروع جاء في وقته نظراً لأن أغلب الطلبة يعانون من كبت بسبب أزمة فيروس كورونا التي أجبرتهم على المكوث في البيت لعدة أشهر، موضحا أنه سيعمل على بث روح التعاون بين فريق المنتخب الواحد والمنافسة بينهم وبين الفرق الأخرى.

ويشير "مصطفى" إلى أن الاهتمام باللياقة البدنية أمر ضروري من أجل الحفاظ على صحة الطلبة ومستقبلهم، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم أصبحت مؤخرا تهتم بشكل كبير بالطلبة من مختلف النواحي سواء الصحية أو النفسية.

وعن الإجراءات الوقائية التي سيتم اتباعها بمجرد البدء في تنفيذ المشروع داخل المدارس، يوضح "مصطفى" أن الوزارة ترسل لهم من وقت لآخر منشور بكل الإجراءات التي يجب اتباعها.