مصطفى قمر يستعد لإطلاق أكاديمية فنون لاكتشاف المواهب الجديدة

قال الفنان مصطفى قمر، إنه بصدد إطلاق مشروع جديد بشأن إنشاء أكاديمية للفنون، لاكتشاف المواهب الجديدة بهدف الحفاظ على رُقي الفن المصري.

وكتب مصطفى قمر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، عن الأكاديمية التي تحمل اسم "أكاديمية قمر"، قائلًا: "المشروع ده كان حلم بقاله سنين، وكنت بدأت أفقد الأمل إني أحققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهود وإصرار، علي رشاد مدير أعمالي قاللي سيبني اشتغل وهافجأك بإذن الله".

وتابع: "وفعلًا بالمجهود المبذول منه ومن كل فريق العمل والمنتج أمجد شمعة والمديرة مروة يحيى وسوزان، وكل ده تحت متابعة علي رشاد".

واستطرد "أنا باشكرهم وباشكرك ياعلي إنك ساعدتني في تحقيق حلمي، أكاديمية قمر اللي حتخرج بإذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ على الفن الراقي في مصر".

وقام عدد من النجوم بتهنئة مصطفى قمر، بقرب تدشين أكاديميته الفنية الجديدة، من بينهم حسن الرداد لذي قال "ألف مبروك ياحبيبي، ومن نجاح لنجاح"، والشاعر بهاء الدين محمد بقوله "مبروك يافنان، وتبارك الله وبالخير إن شاء الله".

وفي شهر أكتوبر الماضي، احتفل الفنان مصطفى قمر بافتتاح مطعمه الجديد بمنطقة التجمع الخامس.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، أبرزهم محمد لطفي ومحمد نور وإيناس النجار وشقيقتها سوار والمطرب سداوي والمطربة سلمي وغيرهم.

وقدم مصطفى قمر، فقرة غنائية قام فيها بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الرقص والبهجة بين الحضور والتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية معه.

وكان مصطفى قمر، قد أصدر ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2" عبر المنصات الإلكترونية منذ فترة.

وتضمن الألبوم أغنيات "حاغنيلِك"، و"دُقِّي عودِك"، و"حنونة"، و"عجوز في المدينة"، و"سوسنة"، و"حُبِّك على جبيني"، و"مسافر" التى قدمها قمر مع شقيقه ياسر قمر أحد مطربي تسعينيات القرن الماضي.