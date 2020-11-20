27 عاما على عرض تيتانك.. تحفة جيمس كاميرون وليوناردو دي كابريو

مر 27 عاما، على واحد من أكثر الأفلام نجاحا في التاريخ، حيث أقيم العرض الخاص لفيلم تيتانك في لندن، تحديدا يوم 18 نوفمبر 1997، وقبلها عرض في مهرجان توكيو السينمائي الدولي في 1 نوفمبر 1997، ليقام بعدها عرض خاص آخر في كاليفورنيا 1 ديسمبر وفي سيدني يوم 17.

ثم طرح الفيلم بدور العرض للجماهير بداية من 18 ديسمبر بعدد من الدول، ليحقق نجاحا كبيرا في العالم أجمع، وتهافتت الجماهير على حضوره في السينما، ليحقق أرباحا كبيرة تخطت الـ 2 مليار دولار.

تيتانك من إخراج وتأليف جيمس كاميرون، وبطولة ليوناردو دي كابريو، كيت وينسليت، جلوريا ستيوارت وغيرهم.

الفيلم مدته 3 ساعات و14 دقيقة، تكلفة إنتاج 200 مليون دولار، وتقييمه على موقع IMDB، يساوي 7.8 من 10.

تيتانك والجوائز

ترشح الفيلم لـ 14 جائزة أوسكار وحصد 11، من بينها فئات، أفضل فيلم، مخرج، صورة سينمائية، أفضل صوت، مونتاج، مؤثرات بصرية.

وترشح تيتانك لـ 8 جوائز جولدن جلوب، حصد 4، وترشح لـ 9 جوائز بافتا وحصد واحدة، وغيرها من الترشيحات والجوائز من مهرجانات وأحداث فنية مختلفة.

حقائق حول الفيلم

مع ترشيحها لأفضل ممثلة مساعدة في سن 87، أصبحت جلوريا ستيوارت أكبر شخص يتم ترشيحه لجائزة الأوسكار على الإطلاق.

احتفظت ستيوارت بهذا الإنجاز لمدة 19 عامًا حتى عام 2018 عندما تم ترشيح كريستوفر بلامر لأفضل ممثل مساعد في سن 88. ومع ذلك لا تزال ستيوارت أكبر امرأة تم ترشيحها لأفضل ممثلة دور مساعد.

إنتاج الفيلم الذي وصل لـ 200 مليون دولار، كلف أكثر من سفينة تيتانيك نفسها، حيث بلغت تكلفة بناء السفينة في عامي 1910-1912 مبلغا يساوي 1.5 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 7.5 مليون دولار في ذلك الوقت.. بحسب موقع IMDB.

على الرغم من ترشيح الفيلم لـ 11 جائزة أوسكار، إلا أن ليوناردو دي كابريو لم يترشح لها عن دوره، بينما ترشحت كيت وينسليت في دور أفضل ممثلة دور مساعد ولم تحصدها.

طاقم العمل

المخرج جيمس كاميرون

ولد 16 أغسطس 1054، في كندا، كتب أكثر من 50 عملا، وأنتج العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وأخرج أكثر من 20 عملا.

ترشح جيمس كاميرون لأ 6 جوائز أوسكار، وحصد 3، جميعها عن فيلم تيتانك.

ليوناردو دي كابريو

ولد 11 نوفمبر 1974، ويعتبر واحد من أشهر نجوم هوليود، ترشح لجائزة أوسكار 7 مرات وحصدها مرة واحدة عام 2016 عن دوره في فيلم The Revenant.

وحصد ليوناردو دي كابريو جائزة جولدن جلوب 3 مرات، وبافتا مرة، وغيرها الكثير من الجوائز.

كيت وينسليت

ولدت 5 أكتوبر 1975، في لندن، وترشحت لجائزة أوسكار 7 مرات وحصدتها مرة عن دورها الرئيسي في فيلم The reader، وحصدت جولدن جلوب 4 مرات، وبافتا 3 مرات.