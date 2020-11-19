"المغربي" تفتتح مكتب الشهر العقاري وتتفقد المنازل المهجورة بسفاجا

افتتحت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مكتب توثيق منطقة سفاجا البلد، اليوم، لتخفيف العبء عن أهالي المنطقة والحد من الزحام والتكدس وتوفيرا للوقت والجهد، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

َوأشارت رئيس المدينة، إلى أن افتتاح المكتب يأتي في إطار خطة وزارة العدل للتخفيف على كاهل المواطنين وإنشاء مقرات جديدة بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية التي تعمل بأنظمة حديثة تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

ووجهت إلى تركيب مظلات أمام مركز الخدمات البريدية ومكتب الشهر العقاري بمنطقة سفاجا البلد، لحماية المواطنين أثناء انتظارهم، مع الحفاظ على مسافات بينية مناسبة تراعي التباعد الاجتماعي، ضمن الاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تفقدت "المغربي" منطقة سفاجا البلد للوقوف على وضع المنازل المهجورة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل لوضع ضوابط جديدة للبناء، وقررت تشكيل لجنة فنية بكل منطقة لمراجعة التخطيط المروري والتنسيق الحضاري ومراقبة الطرق وكثافة السكان مع مرعاة الأثر الجمالى بكل حى حسب طبيعة كل مكان وعلى أساس ذلك سيتم وضع ضوابط جديدة للبناء بكل منطقة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر

وأشارت "رئيس المدينة" إلي أن كل منطقة بمدينة سفاجا لها ملامح ونسق معين يستوجب تعديلات خاصة بكل منطقة، بالتزامن مع تعديل الشوارع وتطويرها لتستوعب الكثافات المرورية، وليس من الطبيعى أن يتم تطوير الشوارع وبقاء البناء كما هو، خاصة أن قانون البناء ينص على ألا يكون ارتفاع للعقارات مرة ونصف عرض الشارع مما يسبب خلل في بعض المناطق.