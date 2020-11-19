انتهاء مهلة الملصق الإلكتروني السبت.. ومصادر: توقعات بمد المهلة

قال مصدر أمني، إنه من المتوقع مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني على السيارات لمدة شهر، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري.

وذكر المصدر، أن وزارة الداخلية تهدف من خلال تركيب هذا الملصق إلى تطوير الأداء الأمني والخدمات الجماهيرية التي تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها.

واستحدثت وزارة الداخلية الشهر الماضي، خدمة إلكترونية جديدة تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع "بوابة مرور مصر"، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها "ذات ملصق إلكترونى"، وكذا استلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

وقال مصدر أمني إن استخدام الخدمة يكون من خلال الخطوات التالية:

- تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة "مرور مصر" traffic.moi.gov.eg إختيار خدمات المركبات.

- اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني.

- سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

يأتى ذلك في إطار سعى وزارة الداخلية لإدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وبتيح وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

كما يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها (سيارة – دراجة نارية – نقل– مقطورة) ويحدد مدى أحقية المركبات في السير في المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.كما يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى فحص المركبات أمنيًا.

ويمكن من خلال الملصق وفقًا لبيانات سابقة لوزارة الداخلية التكامل مع باقي الأنظمة الأمنية الأخرى، والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كافة المواطنين بأنحاء الجمهورية، ويساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة كما يهدف الملصق الإلكترونى إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة (المرور على الطرق – الانتظار وغيرها) دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية (خصم – مخالفة– رسوم) تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكترونى يضمن سرعة ضبطها.