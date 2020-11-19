في 8 نقاط.. خطة "التعليم" لامتحانات نصف العام بسبب كورونا

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفكير في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي وذلك للصفوف التعليمية المختلفة سواء في سنوات النقل أو الشهادات أو الدبلومات الفنية، ووضع الخطة من أجل سلامة سير الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة جميع القائمين على المنظومة التعليمية أثناء الامتحانات سواء كانوا طلابًا أو مراقبين أو مشرفين.

"الوطن" تكشف في 8 نقاط خطة "التعليم" التي سيتم تطبيقها على مستوى لجان الامتحانات من أجل تأمينها بمختلف محافظات الجمهورية:

- تعقيم جميع لجان الامتحانات بالمطهرات الكحولية.

- تطهير المقاعد الخشبية الموجودة باللجان بشكل كامل.

- وضع بوابات إلكترونية معقمة على جميع بوابات المدارس التي بها لجان الامتحانات.

- قياس درجة حرارة كل طالب على بوابة المدرسة قبل الدخول.

- تعقيم جميع دورات المياه بالمدارس.

- تقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الواحدة.

- تحقيق التباعد الجسدي بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة.

- إلزام جميع أفراد منظومة الامتحانات والقائمين عليها بارتداء الكمامة سواء كانوا طلابًا أو مراقبين أو مشرفين.

"مجاهد": لا نية لتأجيل الامتحانات في حال حدوث موجة ثانية من كورونا

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية لشؤون التعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إنه لا نية نهائيًا لتأجيل الامتحانات في حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، وإن وزارة التربية والتعليم تعمل جاهدة على نجاح العام الدراسي الحالي والاستثنائي، سواء من خلال الدراسة أو الحضور بالمدارس من أجل تلقي الحصص الدراسية، أو عقد امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وأن الوزارة ليست لديها أي تخوفات من انتشار جائحة كورونا.

وأضاف "مجاهد" أن الحديث الدائم عن تأجيل الدراسة أو تعليقها بالمدارس بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا غير صحيح، وإن وزارة التربية والتعليم وضعت العديد من السيناريوهات البديلة التي سيتم اللجوء لها في حال تزايد أعداد إصابات كورونا.