"التعليم": منح المدرس المصاب بالفيروس إجازة استثنائية لحين شفائه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منح المعلم الذى تثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً، على أن يتم مدها حال عدم التعافى من الفيروس خلال تلك الفترة لحين ثبوت «سلبية» الإصابة بالفيروس.

كانت مواقع التواصل، وبعض وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، قد تناولت منشوراً يزعم إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بالفيروس، ليتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم، التى نفت تلك الأنباء تماماً. وقالت الوزارة لـ«إعلامى الوزراء» إن المنشور المتداول فى هذا الصدد «مزيف»، وغير صادر عن الوزارة بشكل نهائى.

وأكدت تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية بالمدارس، فى إطار حرص الدولة على حماية أعضاء المنظومة التعليمية والطلاب فى ظل أزمة كورونا.