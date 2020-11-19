تعقيم المدارس وضوابط للحضانات وحملة توعية ضد كورونا بكفر البطيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة لتعقيم وتطهير المدارس بالمركز، تحت إشراف ياقوت أحمد ورد، نائب مركز كفر البطيخ، وياسر نزهة، من إدارة البيئة، وتنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، نظمت الوحدة المحلية لمدينة "ميت أبو غالب" برئاسة لواء دكتور محمود ضياء الدين عيسى، حملة توعوية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين بالمدينة وحمايتهم من انتشار الوباء.

وشدد رئيس المدينة على عدم التهاون فى تطبيق تلك القرارات، مؤكدا أنه على جميع المواطنين الالتزام والتعاون في تطبيقها حيث استهدفت الحملة التوعوية الحماية المدنية ومحطة الرفع ومحطة المعالجة ومدرسة الفريق مدكور أبو العز ومعهد الفتيات ومكتب الكهرباء ومكتبة ميت أبو غالب ومدرسة الشهيد سامح القصبي.

وفي السياق ذاته، تم وضع عدة ضوابط للحضانات للوقاية من فيروس كورونا، يتمثل أبرزها في: إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وتدريب الأطفال على حماية أنفسهم، وتوفير كاشف حراري عن بعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

ومن المقرراستمرار الحملة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لنشر التوعية ضد الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأهاب رئيس المدينة المواطنين بعدم التردد على المقاهى أو أماكن التجمعات خلال تلك الفترة، حرصا على الصحة العامة للجميع والإلتزام بتنفيذ القرارات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.