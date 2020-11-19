وكيل تعليم دمياط يجتمع بمديري المدارس الابتدائية ويكرم المتميزين

عقد الدكتور عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري التعليم الابتدائي ومديري التناسيق بالإدارت التعليمية، بحضور عصام النماس، مدير عام التعليم العام، وجهاد عيد، مدير التعليم الابتدائي المركزي، وحسام اللبان، مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية.

وناقش الاجتماع ما تم خلال الفترة الماضية وعرض آليات عمل توجيه الصفوف الأولى، تنفيذا للقرار ١٩٤لسنة٢٠٢٠ والكتاب الدوري ٥ لسنة٢٠٢٠، لضمان متابعة ونجاح منظومة التعليم الجديدة بالصفوف الثلاثة الأولى، ومهام توجيه الصفوف الأولى خلال المرحلة.

وعلى هامش الاجتماع، كرم وكيل الوزارة مديري المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة لجهودهم خلال الفترة الماضية والحالية وهم: وليد العشماوي، مدير مدرسة السنانية الابتدائية بادارة دمياط التعليمية، وعماد الأدهم، مدير مدرسة المستقبل بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وداود علي عثمان، مدير مدرسة الروضة الجديدة بإدارة الروضة التعليمية، وأحمد سليم، مدير مدرسة الحوراني الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية.

كما تم تكريم إيهاب مزو، مدير مدرسة رأس البر الابتدائية بإدارة عزبة البرج التعليمية، وفريد حماد، مدير مدرسة كفر البطيخ الجديدة بإدارة كفر البطيخ التعليمية، ورامي هلال، مدير مدرسة الفريق أبو العز ( ب) بادارة ميت أبو غالب التعليمية، ومحمد أسعد عجين، مدير مدرسة علي الدين الابتدائية بإدارة الزرقا التعليمية، والسيد رمزي المرسي، مدير مدرسة الإصلاح بإدارة كفر سعد التعليمية، وفادية عبد الحميد الحفناوي، مدير مدرسة الشهيد أيمن عطية بإدارة السرو التعليمية.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أهمية احترام المعلم تقديرا واعتزازا بدوره وعطائه لتخريج كل فئات المجتمع، فالمعلم هو أهم ركيزة فى العملية التعليمية، مضيفا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفانى فى العمل وبذل المزيد من الجهد.

وأكد "عثمان" أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تولي العملية التعليمية اهتماما كبيرا للنهوض بها، فالتكريم واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، وعرفانا وشكرا لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيدا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والعمل الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المعلمين والطلاب، خاصة في ظل ظروف صعبة تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد.