شيفروليه ونيسان وتويوتا.. استحواذ كامل لمبيعات الشاحنات خلال 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بمعدل مبيعات الشركات المصنعة للشاحنات داخل السوق المحلية؛ وخلال قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية لمركبات (الشاحنات) احتلت العلامة التجارية "شيفروليه" القائمة وتسجل ارتفاعًا في مبيعات الشاحنات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الجاري 2020 والتي وصلت إلى 20140 مركبة بنسبة تسويقية 79%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 18850 مركبة بنسبة تسويقية 77.9%.

وأوضح التقرير ارتفاعا في معدل مبيعات العلامة التجارية "نيسان" للشاحنات داخل السوق المحلية، وتأتي بالمرتبة الثانية ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 2426 مركبة بنسبة تسويقية 9.5% خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 2008 مركبة بنسبة تسويقية 8.3%.

وحسب التقرير الصادر جاءت العلامة التجارية "تويوتا" بالمرتبة الثالثة ضمن القائمة وسجلت ارتفاعًا في مبيعاتها من الشاحنات خلال 2020 والتي وصلت إلى 1285 مركبة بنسبة تسويقية 5%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 1156 مركبة بنسبة تسويقية 4.8%.

كما جاءت العلامة التجارية الألمانية "مرسيدس بنز" بالمرتبة الرابعة ضمن القائمة وتسجل ارتفاعًا بسيطا في مبيعاتها من الشاحنات خلال 2020 وصلت إلى 684 مركبة بنسبة تسويقية 2.7%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 462 مركبة بنسبة تسويقية 1.9%.

فيما تمكنت العلامة التجارية "ميتسوبيشي" من الحصول على المركز الخامس ضمن القائمة، وسجلت انخفاضًا في مبيعاتها خلال 2020 والتي وصلت إلى 308 مركبات بنسبة تسويقية 1.2%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 343 مركبة بنسبة تسويقية 1.4 مركبة؛ فيما ارتفع معدل مبيعات العلامة التجارية "فيات" للشاحنات خلال 2020 ووصلت إلى 261 مركبة بنسبة تسويقية 1%، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 302 مركبة بنسبة تسويقية 1.2%.