"الأوقاف" للمصلين: التزموا الكمامة والمصلى الشخصي حتى تظل المساجد مفتوحة

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ بداخلها، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بالحزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل وزارة، مع اقتراب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في منشور لها أنها لن تتهاون مع أي مخالفات بالمساجد أو المقار الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها.

ودعت وزارة الأوقاف المصلين غداً في صلاة الجمعة للتواجد داخل المساجد بالكمامة والمصلى الشخصي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد حتى يتم استقبالهم.

وقالت الوزارة إن من كان يحب أن تظل بيوت الله مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات.

وشددت الوزارة في بيان لها، على جميع العاملين بها والمتعاملين معها، وعلى جميع المصلين، الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان الذي أصدرته الوزارة، ووزعته في منشور على المحافظات: تحذر وزارة الأوقاف بشدة بالغة، من أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة، وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة، تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات، أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به.

وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، محذرة من أنها قد تضطر إلى غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وأنها تعتذر عن تقديم أي خدمة أو استقبال أي شخص غير مرتدٍ للكمامة.

كما أكدت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.