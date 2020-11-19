"وكيل تعليم دمياط" يتفقد ورش المدرسة الثانوية البحرية بعزبة البرج

تفقد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط، المدرسة الثانوية البحرية برأس البر التابعة لإدارة عزبة البرج، اليوم، لمتابعة أعمال صيانة المركب الخاص بالمدرسة، بورشة صناعة وصيانة المراكب.

رافقه في الزيارة العميد إيهاب الحسيني، قائد مدرسة رأس البر البحرية، ومهندس محمد الحداد، مدير عام التعليم الفني، وعصام النماس، مدير عام التعليم العام و دكتورة إيناس عبد الخالق مدير إدارة عزبة البرج التعليمية.

ووجّه "وكيل الوزارة" لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وباقي الإجراءات لسرعة دخولها الخدمة العملية، مؤكدا أن المركب مخصصة لتنفيذ المنهج العلمي لطلبة قسم المصايد والفنون البحرية وتنمية مهارات الصيد وفنونه لدى الطلبة والتدريب علي الأجهزة الملاحية الموجودة على المركب.

وفي نفس السياق، تفقد وكيل الوزارة أقسام المدرسة، وورش المحركات بحرية وبناء سفن، معربا عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالمدرسة، ووعدهم بإزالة كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانات المتاحة في سبيل النهوض بمستوى المدرسة مطالبا ببذل المزيد من الجهد تدعيما لسياسة الدولة للاهتمام والنهوض بالتعليم الفني.

هذا وعقد الدكتور عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الخميس، اجتماعا مع مديري التعليم الابتدائي ومديري التناسيق بالإدارت التعليمية، بحضور عصام النماس، مدير عام التعليم العام، وجهاد عيد، مدير التعليم الابتدائي المركزي، وحسام اللبان، مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي، بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية، وناقش الاجتماع ما تم خلال الفترة الماضية وعرض آليات عمل توجيه الصفوف الأولى، تنفيذا للقرار ١٩٤لسنة٢٠٢٠ والكتاب الدوري ٥ لسنة٢٠٢٠، لضمان متابعة ونجاح منظومة التعليم الجديدة بالصفوف الثلاثة الأولى، ومهام توجيه الصفوف الأولى خلال المرحلة.

من جهة أخرى، استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادرت سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12177 طنا، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1221 حاوية مكافئة.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 243 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3189 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 103263 طنا، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 23159 طنا كما بلغت حركة تداول الشاحنات 4049 شاحنة منها 647 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32398 من البضائع العامة .