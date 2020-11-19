"الأنصاري والسنباطي" يعلنان "شكشوك" أول قرية صديقة للطفل بالفيوم

أطلق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مبادرة قرية صديقة للطفل، وأعلنوا قرية شكشوك كأول قرية صديقة للطفل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي للأمومة والطفولة بمركز التعليم المدني بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، اليوم، تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومارتينو ميل مدير مكتب التعاون الإيطالي بالقاهرة، وجيرمي هوبكنز مدير اليونيسيف بالقاهرة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور ناصر مسلم منسق عام برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم، والدكتورة أميمة عباس وكيل وزارة الصحة.

وتفقد محافظ الفيوم، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنشطة القوافل الصحية والثقافية، وأنشطة معسكر الأطفال للرسوم الفنية والمشغولات اليدوية، والتي تضمنت معرض فني لرسوم الطفل، ومعرض مشغولات يدوية لأمهات الأطفال.

كما تفقد محافظ الفيوم، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنشطة دوائر الحكي للأطفال "دوي"، وأنشطة تمكين الأطفال من التحول الرقمي، والأنشطة المهارية لفريق الدعوة، كما شهدا جانباً من نموذج لمحاكاة برلمان طفل الفيوم.

وقالت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنّ كل هذه الاحصائيات تستلزم منا تكثيف الجهود الرامية لحماية الأطفال من كافة أشكال الانتهاكات، لضمان حياة كريمة لهم، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن مبادرة قرية صديقة للطفل، للإلتزام بتحسين حياة الأطفال وفقاً لحقوقهم المنصوص عليها بقانون الطفل المصري، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووفقا للمعايير التي يضعها المجلس، مع ضرورة تمكين الفتيات والأمهات، ودعم الاطفال المهمشين ومد يد العون لكل طفل موجود على أرض مصر دون تمييز، وذلك لحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.

وفي نهاية الاحتفال، قدمت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة الدروع التذكارية لكلا من محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة أبشواي .