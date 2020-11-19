جامعة الجلالة: لا نهدف للربح ونسعى لتقديم خدمات تعليمية تليق بالمنظومة

قال الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن مفهوم الجامعة الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح تستكمل بها وزارة العليم العالي منظومة التعليم في مصر، حيث أن هناك مجموعة من الجامعات الأهلية تم إنشائها مؤخرا منها 3 جامعات تم بناءها خلال الفترة الماضية أحداها جامعة الجلالة، بالإضافة للجامعات التي كانت قائمة من قبل مثل جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف "حيدر"، خلال تقرير له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصروفات التي يقدمها الطلاب للجامعة تأتي بشكل غير هادف للربح، حيث يتم إدارة تلك المصروفات بداخل منظومة الميزانية الداخلية للجامعة من أجل الحفاظ على نفس المستوى المتميز الذي بدأت به الجامعة ولتقديم خدمات تعليمية بطرق حديثة عالميا، ولاستكمال الحفاظ على البنية التحتية للجامعة.

وأوضح أن الجامعات الأهلية الجديدة هي جامعات ذكية تضاهي أعظم الجامعات الموجودة في العالم مثل جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأسيا واليابان، وجاء التعاون الدولي والعلاقات الدولية بين الجامعة والجامعات العالمية ليؤكدا بأن الجامعة على نفس المستوى من تقديم الخدمات المتميزة.

وأكد أن جامعة الجلالة استقبلت الطلاب في 17 أكتوبر الماضي، وهو نفس التوقيت الذي تم فيه استقبال الطلاب بجميع الجامعات المصرية وبدأ الدراسة لهذا العام الدراسي الأكاديمي الحالي بكفاءة عالية، كما استقبلت 13 كلية من كليات الجامعة للطلاب، مع استكمال أعداد الطلاب المتميزين في بعض الكليات مثل طب الأسنان والصيدلة والطب البشري وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وأشار إلى أن كلية الحاسب بها برنامج للذكاء الاصطناعي وهو الأعلى طلبا دوليا، كما تضم كلية العلوم برنامجين متميزين على نظامي النانو تكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية: "كل البرامج اللي موجودة في جامعة الجلالة والعملية التعليمية متميزين".

وتابع: "جميع القاعات الدراسية الموجودة في جامعة الجلالة تحتوي على التكنولوجيات الحديثة الخاصة بنظم التعليم وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة الهندسية".