رئيس جامعة الجلالة: قبول 1150 طالبا وننتظر نتيجة المرحلة الثانية

أكد الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بمدينة العين السخنة محافظة السويس، أن الجامعة بصدد الانتهاء من جميع التجهيزات المتعلقة بالافتتاح الرئاسي قريبا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه تم قبول 1150 طالبا وطالبة حتى الآن بمختلف الشعب بالكليات، موضحاً ان الدراسة منتظمة بالتعليم الهجين، وفقاً لما أقره المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأضاف حيدر في حديثه لـ"الوطن"، أن الجامعة ستنتهي من استكمال جميع البرامج التعليمية بالكليات المختلفة، وافتتاحها خلال العام الدراسي المقبل، 2021-2022، مؤكدا أن جميع الخدمات متوفرة للطلاب بالجامعات من مواصلات وإقامة وخدمة طبية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن هناك طبيب مقيم بالجامعة، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات تتعلق بالدراسة حتى الآن.

وإلى نص الحوار:

- ماذا عن الافتتاح الرسمي للجامعة؟

قريبا إن شاء الله، وسيكون بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستكون جزءً من افتتاحات مدينة الجلالة، ونحن نجري الآن جميع التجهيزات المتعلقة بالافتتاح.

- حدثنا عن وضع سير الدراسة بالجامعة منذ انطلاقها 17 أكتوبر الماضي؟

الحمد لله، الأمور تسير بشكل طبيعي، دون رصد أي شكاوى أو أزمات، وتسير الدراسة بصورة منتظمة، كما أنه تم تطبيق التعليم الهجين، تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للجامعات، الذي يعتمد على الدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

- حدث رصد أي حالات كورونا في الجامعة؟

لم نرصد أي حالات اشتباه أو إصابة بكورونا فيروس، بين الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

- وكم عدد الطلاب الذين تم قبولهم وتسكينهم بالكليات المختلفة؟

حتى الآن، تم قبول 1150 طالبا بمختلف الشعب والكليات، ونجري حالياً اختبارات القبول لطلاب المرحلة الثانية، وسيتم إعلان نتائجهم خلال أيام.

- ماذا عن الجامعات الدولية التي تم توقيع الاتفاقيات معها بشان التؤامة؟

يجرى العمل حاليا على قدم وساق للانتهاء من التوقيع مع بعض الجامعات، والوزارة هي المنوطة بالتوقيع، وقريبا سيتم الانتهاء من الاتفاق والتوقيع مع عدد من الجامعات، والإعلان عنها.

- وبالنسبة للسكن والإقامة للطلاب بالجامعة؟

الجامعة وفرت إقامة شاملة للطلاب بالمدن الجامعية، مع توفير جميع الاحتياجات، كما أن نظام الدراسة للطلاب بنظام التعليم الهجين الذي يقتضي تواجد الطالب بالمدينة 3 أيام بحد أقصى، و بالنسبة للخدمة الطبية للطلاب، فهناك طبيب مقيم بالجامعة لتقديم الخدمات الطبية للطلاب.

- كم تبلغ المساحة المخصصة للجامعة؟

173 فدانا مخصصة للجامعة، ومن المفترض أن تضم 15 كلية بمختلف التخصصات، ككليات الطب والعلاج الطبيعي، والعلوم الإدارية والعلوم الاجتماعية، وطب الأسنان وعلوم هندسة الحاسبات والغذاء والصناعات الغذائية والصيدلة والعلوم والعمارة والإنتاج الإعلامي والتمريض والهندسة"، وغيرها من التخصصات المستقبلية، التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتأهيل لوظائف المستقبل.

- ما رؤيتكم في الجامعة؟

رؤيتنا تهدف إلى تحقيق جزء من أهداف خطة التعليم العالي الإستراتيجية التي تتماشى مع رؤية التنمية المستدامة 2030، التي تعمل على تأهيل الخريجين لمختلف سوق العمل محليا ودوليا، والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع المصري.

رئيس جامعة الجلالة: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا منذ انطلاق العام الدراسي الجديد

- أهناك تواصل مع علماء مصريين بالخارج في الدراسة بالجامعة؟

نعم نتواصل مع العديد من طيورنا المهاجرة خارج مصر، للاستفادة من خبراتهم العلمية والعلمية في تقديم الخدمة التعليمية المتميزة، سواء كان من خلال التدريس أو الاستشارات العلمية لنظم التعليم.

- وبالنسبة للمصروفات الدراسية.. أيمكن زيادتها؟

حتى الآن لم يتم زيادة المصروفات الدراسية، ولكن ستكون هناك زيادة في المصروفات، وستكون مناسبة للجميع.

- ماذا عن الكليات الجديدة والمتبقي من مراحل الجامعة؟

لا توجد أي مراحل متبقية من الجامعة، تم الانتهاء من جميع الكليات، لكن ما يتبقى هو التوسع في إنشاء عدد من التخصصات العلمية الجديدة، على أن يتم الانتهاء منها خلال العام الدراسي المقبل 2021- 2022.