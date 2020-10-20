جامعة الجلالة: قبول 1100 طالب حتى الآن.. و6 آلاف تكلفة الإقامة أسبوعيا

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، أن الجامعة استقبلت أكثر من 1100 طالب وطالبة للدراسة بمخلف البرامج الدراسية بالجامعة، موضحا أنه يجرى الآن الإعداد لتجهيز قوائم الطلاب المقبولين الجدد والموجودين على قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه من المقرر قبول عدد من الطلاب الآخرين، موضحا أن الأحد المقبل، سيتم تحديد أعدادهم، مشيرا إلى أن نظام الدراسة بالساعات المعتمدة والتعليم الهجين.

وأضاف حيدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الفصل الدراسي الثاني، سيتم قبول 1000 طالب زيادة على الأعداد المقبولة بالفصل الدراسي الأول، مؤكدا أن الجامعة الفترة المقبلة، سخرت جميع مجهوداتها، لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب المتقدمين.

وتابع، أن مجلس الأمناء أقر الفترة الماضية تكاليف الإقامة للطلاب بالجامعات الأهلية، التي تم تحديدها بـ3000 جنيه للثلاثة أيام دراسياً و6000 جنيه للأسبوع الكامل للإقامة، موضحا أن الجامعة بدأت في تطبيق التعليم الهجين، الذي يدمج ما بين نظام التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

أشرف حيدر: الجامعة وفرت جميع وسائل الراجة للإقامة للطلاب بالمدن خلال فترة إقامتهم

وأضاف أن الجامعة وفرت جميع وسائل الراجة للإقامة للطلاب بالمدن خلال فترة إقامتهم، على أن يقوم الطالب بتسليم الغرفة، وترك متعلقاته بالأمانات لحين عودته، مؤكداً أنه تم تطبيق الإجراءات الإحترازية كاملة للدراسة والإقامة في ظل إجراءات الدولة المصرية لمجابهة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19".

وبدأت جامعة الجلالة، استقبال أولى دفعاتها المتقدمة للدراسة للعام الدراسي الجديد، من خلال تنظيم فعاليات أسبوع التوجيه الطلابي، الذي يستمر على مدار عدة أيام، بغرض إرشاد الطلاب أكاديميا، والتأكد من إلمامهم بجوانب الحياة الجامعية الجديدة؛ ذلك من خلال تخصيص أيام تعريف لكل برنامج دراسي.

وحرص كلا من الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور طارق أبو المعاطي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشناوى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، على الحضور ولقاء الطلاب للترحيب بهم بالحرم الجامعي، والإجابة على كل الاستفسارات التي تخص دراستهم.

وتعرف عدد من أعضاء هيئة التدريس بكل برنامج دراسي على الطلاب، وإعطائهم نبذة عن كل برنامج سيتم دراسته، عقب ذلك، التقى الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة أولياء الأمور، للإجابة على كل أسئلتهم التي تخص مستقبل أبنائهم وحياتهم داخل الجامعة.