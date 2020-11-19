تحذير من الأرصاد بشأن مناطق سقوط الأمطار حتى الثلاثاء: تصل لرعدية

أصدرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، بشأن مناطق سقوط الأمطار المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الجمعة الموافق 20 نوفمبر الحالي، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 24 من الشهر نفسه.

وترصد "الوطن" المدن والمحافظات المتوقع تساقط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد، على النحو التالي:

خريطة الأمطار الجمعة 20 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

ـ السواحل الشمالية: أمطار غزيرة تصل إلى رعدية أحيانًا على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح).

الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية أحيانًا على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية).

مدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الفيوم، بني سويف، المنيا، حلايب، شلاتين، ورأس بيناس).

خريطة الأمطار السبت 21 نوفمبر

- الوجه البحري: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية).

ـ السواحل الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش، ورفح).

ـ جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (حلايب، شلاتين، ورأس بيناس).

خريطة الأمطار الأحد 22 نوفمبر

ـ الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية).

- السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش، ورفح).

خريطة الأمطار الاثنين 23 نوفمبر

ـ شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، والشرقية).

ـ السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، ورشيد).

خريطة الأمطار الثلاثاء 24 نوفمبر

ـ السواحل الشمالية: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية، مطروح، السلوم، ورشيد).

ونوهت الهيئة باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن تنبؤات الأمطار يتم تحديثها بصورة يومية.