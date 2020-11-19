خريطة الطقس خلال 72 ساعة.. المحافظات الأكثر برودة وأماكن سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدم استقرار الأحوال الجوية والطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بدءا من اليوم حتى السبت المقبل، موضحة في بيانها أنه من المتوقع أن تسقط أمطار على مناطق مختلفة بالمحافظات.

خريطة الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

يتوقع الخبراء أن تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر اليوم الخميس.

أما الجمعة متوقع أن تتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتسقط أمطار متوسطة الشدة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

والسبت تسقط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية، وتسقط خفيفة على مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

موعد سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا الجمعة، فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

المحافظات الأكثر برودة غدا

وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت قائمة المدن الأكثر برودة كالتالي:

مدينة سانت كاترين

درجة الحرارة العظمى بها غدا 18 والصغرى 08

مدينة نخل

درجة الحرارة العظمى بها غدا 23 والصغرى 09

سيوة

درجة الحرارة العظمى بها غدا 20 والصغرى 11

أسيوط

درجة الحرارة العظمى بها غدا 24 والصغرى 13

الوادي الجديد

درجة الحرارة العظمى بها غدا 26 والصغرى 13

ونصح محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة المواطنين في تصريح سابق لـ"الوطن"، بالاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من خطر الأمطار، إذ يجب القيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، والبعد عن المناطق المكشوفة في حال وجود برق.