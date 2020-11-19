وزير الإسكان: مشروع سد روفيجي بتنزانيا يترجم دور مصر الإقليمي

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع سد روفيجي في تنزانيا يترجم دور مصر الإقليمي، بصفتها الدولة الكبرى في إفريقيا التي تقدم يد العون والمساعدة لأشقائها من الدول الأفريقية لعبور مراحل التنمية.

وأضاف الجزار خلال تصريحات مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن دول قارة أفريقيا إذا تحكرت مع بعضها إلى الامام فإن هذا الأمر سينعكس عليها بشكل كبير جدًا، لافتًا إلى أن شركتي السويدي والمقاولون العرب يتوليان العمل على إنهاء هذا المشروع بنفس معدلات الإنجاز بمصر.

من جهته قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مرحلة تصنيع المعدات بدأت، لافتًا إلى أن قدرة هذا السد ستصل إلى 2115 ميجا وات مقابل 2100 ميجا وات للسد العالي، وهو ما سيزيد من الطاقة الكهربائية.

وأضاف: "من المتوقع أن يكون هناك حجم إنشاءات مصرية في عدد كبير من الدول الأخرى، وبخاصة للشركتين اللتين نجحتا في الإنشاءات بتنزانيا وخارجها".

أما المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قال إن 5 آلاف عامل يعملون بالمشروع، 90% منهم تنزانيون ويجرى إنشاء مراكز تدريب لرفع كفاءتهم، لافتًا إلى أن طلاب كليات الهندسة في تنزانيا سيزورون الموقع للاستفادة من الخبرات المصرية.

وأردف: "خلال 2022 سننتهي من إنشاءاته وملتزمون أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل أقصى مجهود".

أما المهندس محمد زايد المدير التجاري للتحالف بين شركتي المقاولون العرب والسويدي، فأكد أن التحديات كبيرة جدًا وبخاصة كميات الصخور الضخمة: "نعمل داخل محمية طبيعية وهو ما يفرض علينا طبيعة خاصة للعمل، وممنوع منعا باتا إيذاء أي حيوان مهما كان".