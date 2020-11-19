"الإسكان الاجتماعي": توقعات ببيع 350 ألف كراسة شروط في 5 مدن جديدة

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عن استمرار إقبال المواطنين الراغبين فى حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي ومحدودي الدخل بـ14 مدينة جديدة.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه حتى مساء أمس بلغ عدد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية المتاحة حوالي 270 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يرتفع إجمالى عدد المتقدمين، قبل حلول موعد غلق باب حجز الوحدات إلى نحو 350 ألف مواطن، نظرا للإقبال الشديد على سحب كراسات الشروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير السكن المناسب لكل المصريين.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، هي (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation.com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع ([http://www.newcities.gov.eg)]www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان الوزير، قد أشار إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "On line"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه مقدم حجز مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى ([http://www.hdb-reservation.com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة [http://www.newcities.gov.eg))،]www.newcities.gov.eg))، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

الإسكان تطرح 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة

وكانت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 1011 وحدة سكنية، وهى 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات "أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة، و"الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر، و"السويفي" بمدينة العاشر من رمضان، و"بندر الربيع" بمدينة العبور، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).