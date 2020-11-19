السبت المقبل.. ننشر خريطة فصل التيار الكهربائي في دمياط

أعلنت شركة كهرباء شمال دمياط، تنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لغرف المحولات و الأكشاك و خطوط الشبكات الخاصة بالعديد من مناطق المحافظة، يوم السبت المقبل، ما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع.

وفيما يتعلق بهندسة كهرباء فارسكور، سيتم فصل تفريعة حجاجة من خط الغنيمية من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٣ ظهرا، لإحلال و تجديد موصلات شبكة الجهد المتوسط والمناطق المتأثرة بالانقطاع هى "قرية حجاجة - عزبة كسيبة" و فيما يتعلق بهندسة كهرباء الزرقا، سيجري فصل محول الحمامصى بقرية كرم و رزوق لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٣ ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى "عزبة الحمامصي بقرية كرم ورزوق".

كما سيتم فصل محول الطريق بقرية دقهلة لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٣ ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى " مدخل قرية دقهلة بالجهه الشرقية و منطقة المساكن بدقهلة.

وفيما يتعلق بهندسة كهرباء الروضة، فسيتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط تفتيش السرو من محطة محولات السلام من الساعة 8 ص حتى الساعة 12 ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى قرية تفتيش السرو و عزب "البحيرة - المأمورية - العرب و حافظ".

و فيما يتعلق بهندسة كهرباء الشعراء فسيتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط البصارطة من محطة محولات أولاد حمام من الساعة 8 ص حتى الساعة 12 ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى قرية البصارطة.

كما سيتم فصل محول الجزيرة لأعمال الإحلال و التجديد لشبكات الجهد المنخفض من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 ظهرا علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :منطقة الجزيرة بالشعراء.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وزارة الكهرباء و الطاقة وتعليمات المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و ضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة و تنفيذ خطط الإحلال و التجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول و إعلام المشتركين .