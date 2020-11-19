علاج مرضى ومساعدة مصابين واهتمام بالعمال.. السيسي جابر خاطر الغلابة

مواقف إنسانية عديدة تخلى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الرسميات، وانحاز فيها إلى الغلابة، الذين حرص على التواجد بجانبهم، السماع لشكاواهم ومساعدتهم في التغلب عليها لتوفير حياة أفضل بالنسبة لهم، ليسجل عام 2020 الجاري العديد من المواقف الإنسانية التي وقف فيها بجانب المصريين.

وبرز عيد ميلاد الرئيس السيسي، بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فحرص العديد على تهنئته بيوم مولده، والدعاء له وتذكر مواقفه الإنسانية العديدة.

استجابة الرئيس لعلاج عم صبحي وتوفير محل له

مقطع فيديو لرجل مسن يجر عربة كبيرة ليكسب منها مصدر رزقه، يعاني من عدة أمراض، لينتشر بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليستجيب الرئيس السيسي لحالته، ويوفر له مصدر دخل ثابت، كما وعده الرئيس بتولي تجهيز حفيدته، كما وعده بإرساله للحج حين تفتح السعودية البلاد، وعلى الفور أصبح عم صبحي حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

اطمئنانه على شابين تعرضا لحادث سير

خلال إحدى جولات الرئيس السيسي لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، أمر السيسي بتوقف موكبه بعد رؤيته لشابين تعرضا لحادث سير، وحرص على الاطمئنان عليهما، ووجه بإحضار طبيب للاطمئنان عليهما، كذلك وفر للشاب خوذة لحمايته خلال قيادته للدراجة النارية.

توفير سقف لمنزل مواطن

لفتة إنسانية آخرى للرئيس السيسي، بعدما استجاب لطلب من أحد المواطنين، ويُدعى عبدالرحمن، في بناء سقف لمنزله، فالمواطن فور علمه بزيارة الرئيس لمسجد مصر الإسلامي، ذهب للمسجد والتقط صورة معه وتحدث له مناشدا مساعدته في بناء سقف لغرفة واحدة، فأكد له الرئيس أنه سيقوم ببناء سقف لمنزله بالكامل.

توفير علاج لسيدة مسنة

في الرابع من سبتمبر الماضي؛ حين استوقفته سيدة مسنة، تشكو له من الأمراض التي تعاني منها، ورفض المستشفى استقبالها، ليسارع الرئيس بالرد عليها قائلا: "عنيا ليكي"، وبالفعل وجه السيسي بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء له.

تأكيده على اتخاذ الإجراءات الوقائية للعاملين

خلال إحدى جولات الرئيس في أكتوبر الماضي، بمنطقة شرق القاهرة، أكد على ضرورة الالتزام الدقيق بقواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة جميع العاملين بالمواقع الانشائية، وذلك بعدما شاهد العمال دون الكمامات، وأمر بتوفير كمامات لهم في الحال.

الحديث مع السيدات في الأسمرات 3

في إطار الجولات المعتادة للرئيس السيسي وحرصه على الحديث مع المواطنين للاطمئنان على أحوالهم، في يونيو الماضي، وخلال تفقده مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، التقى الرئيس بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات؛ حيث تبادل الحديث معهم مستفسرا عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، أبرزها لقائه بسيدتين دار بينهم نقاش، اطمأن من خلاله على أحوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.