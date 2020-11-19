فيديو.. لحظة ضبط 2 طن حشيش في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية نجاحاتها في إحباط محاولات تهريب المواد المخدرة، إذ ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن المنافذ، 3 حاويات قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري، ومشمولها المستندي (ورق غار "ورق لوري")، لصالح شركة استيراد وتصدير تقع في محافظة الشرقية.

وأخفى أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش بداخلها، وبعد تقنين الإجراءات، جرى تفتيش الحاويات بميناء الإسكندرية البحري، ما أسفر عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت تقريبًا 2 طن و500 كيلو جرام، إذ كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانت ترصد الشحنة وخطوط سيرها حتى لحظة وصولها إلى ميناء الإسكندرية البحري لتنقض عليها في اللحظة المناسبة.

وبفضل دقة المعلومات والتحريات والمتابعة والتنسيق الفاعل بين أجهزة المكافحة، جرى ضبط شخصين من القائمين على جلب مخدر الحشيش، حال تواجدهما في محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهما (مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، 3 هواتف محمولة - سيارة).

وبمواجهتهما اعترفا بأنهما وآخرين كونا تشكيلا تخصص في الحصول على المواد المخدرة وترويجها على عملائهم في البلاد، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مائتي مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.