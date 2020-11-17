"فطير مشلتت وعسل".. إفطار الأجانب بشواطئ الغردقة

نظم عدد من العاملين بالسياحة البحرية حفلة إفطار مصري لعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية تشمل "فطير مشلتت وعسل" على متن مركب سياحي في رحلة بحرية بشواطئ مدينة الغردقة .

وقال "أحمد بيجو" منظم رحلات بحرية بالغردقة، اليوم، إن فكرة الفطير المشلتت والعسل جاءت كنوع من التغيير وكسر الملل لدى السائحين وذلك بناء على طلبهم حيث أنهم طلبوا أن يتذوقوا الفطار المصري مؤكداً أن الفكرة لاقت قبول وإعجاب العديد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية .

وأشار إلى أن السياحة البحرية وخاصة رحلات الغوص تنعش شواطئ الغردقة وتعمل على تنشيط السياحة في المدن السياحية في مصر، مؤكدا أن السياحة البحرية تمثل عامل جذب للسائح الأجنبي الذي يأتي خصيصا إلى شواطئ الغردقة لممارسة الغطس والسنوركل والاستمتاع بالشعب المرجانية والمناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة الدلافين والقروش المسالمة.

وأوضح الخبير السياحي عصام علي، أن شواطئ البحر الأحمر تمثل أفضل وجهات الغوص عالمياً لما تملكه من شعاب مرجانية حيث تحتوى على أكثر من 400 نوع من الشعاب المرجانية المسجلة، ومئات الأنواع من الكائنات البحرية.

ولفت إلى أن مصر حصلت على المركز الثاني كأفضل وجهات غوص في العالم طبقا لتصنيف مجلة "دايف" البريطانية الشهيرة والذي يصوت فيها الآلاف من غواصي العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس تقدم صناعة الغوص في المدن السياحية المصرية والإقبال على شواطئ البحر الأحمر كأحد أفضل وجهات الغوص في العالم، الذي يقع في حبه الكثير من ممارسي الغوص والأنشطة البحرية لتميزه بمياه زرقاء صافية وشمس دافئة على مدار العام وشعاب مرجانية نابضة بالحياة، وتنوع في الحياة البحرية.