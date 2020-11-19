قتلاه وسرقا أمواله وتبرعا بها لمسجد.. حكاية مصرع تاجر حبوب في الجيزة

في إحدى ليالي شهر يوليو 2011.. توجه "حجاج" إلى المنزل وتقابل مع والده، كلاهما يعمل فى تجارة الحبوب والقمح، ومشهوران فى مدينة العياط، معروف عنهما الأمانة فى التعامل، ويسعيان مع بعضهما لبناء تجارة وزيادة رأس المال، بعدما وصل المنزل وتقابل مع والده، أخبره أن تاجرا يُدعى "خالد.أ" عرض عليه شراء كمية من القمح المخزن لديه.

وافق الأب وعلم موعد الاستلام، وأعطى نجله مبلغ 3800 جنيه لشراء القمح، إلا أن ثقة "حجاج" لم تكن فى محلها فيما يتعلق بتعامله مع "خالد"، وفي اليوم المحدد انتهت حياة "حجاج" داخل حفرة عمقها 15 مترا، بعد قتله بـ 4 رصاصات اخترقت جسده.

أحداث ومفارقات شهدتها هذه الواقعة، والتي انتهت صباح أمس الاربعاء، بتنفيذ حكم الإعدام في "خالد" وشريكه فى الجريمة "رضا"، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي، ورفض طعنهما على حكم الإعدام.

بداية الحادث كانت بتلقي اللواء عابدين يوسف، مدير أمن الجيزة الأسبق، بلاغا من "إمام.ح" مزارع، أفاد فيه أن نجله "حجاج" خرج ومعه أموال لمقابلة تاجر حبوب يُدعى "خالد" ولم يعد منذ يومين، وتم تشكيل فريق بحث بدأوا فى فحص علاقات "حجاج" ووالده وخلافاتهما مع الآخرين.

وأثناء البحث تأكدت صحة البلاغ، حيث توصل فريق البحث لشاهد رؤية، رأى "حجاج" مع "خالد" وآخرين، وكانوا فى طريقهم لمنطقة جبلية بالقرب من قرية برنشت بالعياط، وتم إعداد أكمنة أمنية محكمة للايقاع بـ"خالد" وآخرين كانوا معه، وتم القبض عليهم جميعا وعددهم 6 متهمين.

التحقيقات والمناقشات مع المتهمين، كشفت عن اعترافات تفصيلية من المتهم الأول والرئيسي "خالد"، والذي قال إنه اتفق مع 5 آخرين للتخلص من المجني عليه "حجاج"، فاستدرجوه إلى منطقة جبلية بعد أن أوهموه ببيع كمية من حبوب القمح.

وأضاف "خالد" أن المجني عليه وصل إلى المكان المتفق عليه سلفا، وأثناء سيرهم، تراجع 4 متهمين عن الاتفاق فى الاشتراك فى الجريمة، وغادروا المكان، بينما أكمل خالد وشريكه "رضا" والمجني عليه، المسير.

وأثناء سيرهم، أشهر "خالد" سلاحا ناريا، وأطلق النار على "حجاج" فأرداه قتيلا، واستولى على 3800 جنيها كانت بحوزته، ثم ألقى بالجثة فى حفرة عمقها 15 مترا، ووزعا المبلغ المالي، ثم قررا التبرع بـ1800 جنيه لمسجد تحت الإنشاء.

واعترف المتهم الرئيسي باشتراك آخر معه فى الجريمة وهو "رضا"، وأرشدا عن مكان دفن الجثة، وأمرت النيابة بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، والتي قضت بالإعدام شنقا، وأيدت محكمة النقض الحكم، وتم تنفيذه فيهما، صباح أمس الأربعاء.