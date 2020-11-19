"الصندوق الأسود" يتصدر الإيرادات اليومية بـ 96 ألف جنيه

ما زال فيلم "الصندوق الأسود" للمخرج محمود كامل، بطولة الفنانة منى زكي، يتصدر الإيرادات اليومية للأفلام في السينمات، حيث حقق 95 ألفا و834 جنيها، أمس الأربعاء، حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صادر منه.

وتلعب منى زكي شخصية سيدة تدعى "ياسمين"، حيث تفاجأ باقتحام مجهولين لمنزلها لسرقة شيء ما منه، وعلى إثره تبذل محاولات مضنية للفرار منهما بلا جدوى.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، أسماء جلال، عبدالرحمن حسن، من تأليف هيثم مصطفى الدهان وأحمد الدهان.

عفريت ترانزيت

وحصد فيلم "عفريت ترانزيت" للمخرج ياسر هويدي، وبطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، 55 ألفا و20 جنيها، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات، ويشارك في بطولته كل من أحمد فتحي، أسماء أبواليزيد، محمود الليثي وكوكبة من النجوم.

الخطة العايمة

وجاء فيلم "الخطة العايمة" للمخرج معتز التوني في المركز الثالث بتحقيقه لـ44 ألفًا و184 جنيهًا، حيث تدور أحداثه حول مدير بنك يستعين بكفيفين للسطو على بنكه، ويدربهما على أعلى مستوى دون علمهما، لتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا والتشويق.

"الخطة العايمة"، بطولة علي ربيع، ومحمد عبدالرحمن، وعمرو عبدالجليل، وغادة عادل، وكوكبة من النجوم، وإنتاج وائل عبدالله.

فيلم "زنزانة 7"

واحتل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، بطولة الفنان نضال الشافعي، المركز الرابع بـ20 ألفًا و675 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الأكشن والإثارة، حول عدد من عمليات السطو والسرقة، ويشارك في بطولته عبير صبري، ومنة فضالي، ومايا نصري، وأحمد زاهر، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، وتأليف حسام موسى.

فيلم "توأم روحي"

واحتل فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، المركز الخامس بـ18 ألفا و736 جنيهًا.

وتدور الأحداث حول زوج يفقد زوجته بعد غرقها، ليدخل في دوامة نفسية لشعوره بالذنب نحوه لعدم نجاحه في إنقاذها، حيث يتردد علي عيادة طبيبة نفسية، لتتوالي الأحداث في أجواء من الرومانسية والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم رجاء الجداوي، بيومي فؤاد، حنان سليمان، عزوز عادل، وكوكبة من النجوم، تأليف أماني التونسي.

فيلم "الغسالة"

وتذيل فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، قائمة الإيرادات بألف و508 جنيها، وتدور أحداثه في أجواء من الكوميديا والفانتازيا، من خلال غسالة متطورة تنتقل عبر الأزمنة، وتقع العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية بين الأبطال.

ويشارك في بطولة فيلم الغسالة، محمود حميدة، وشيرين رضا، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وطاهر أبوليلة، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وكوكبة من النجوم، وتأليف عادل صليب.

وتعمل السينمات حاليا، بنسبة تشغيل 50% في إطار خطة التعايش مع وباء "كورونا" العالمي.