أبرزها "شحن - تحويل - استعلام عن الرصيد".. تعرف على أكواد شركات المحمول

يحتاج نحو 95 مليون مستخدم لخدمات الاتصالات للدخول على بعض الأكواد الخاصة بالشركات مقدمة الخدمة، بهدف الاشتراك في خدمات جديدة أو إلغائها، وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم عن أكواد الخدمات المقدمة عبر شركات المحمول العاملة في السوق المصرية فودافون وأورانج واتصالات والمصرية للاتصالات، حيث يوضح هذا الجدول الأكواد المختصرة للاشتراك أو الإلغاء للخدمات دون الحاجة للاتصال بخدمة عملاء مشغلي الاتصالات.

ومن منطلق حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على رفع الوعي لدى المستخدمين بوسائل الدفع الإلكترونية، فقد أصدر الجهاز التقرير الثاني الخاص بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، حيث بلغ إجمالي عدد المحافظ الالكترونية 14.4 مليون محفظة على مستوى الجمهورية "بشهر أكتوبر 2020"، كما بلغ عدد العمليات المنفذة خلال الشهر 9.9 مليون معاملة إلكترونية، وجاء توزيع المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول على الشركات بالترتيب: فودافون 65%، أورانج 23%، اتصالات 11%، وي 1%، وبمقارنة نتائج التقرير ما بين شهري أكتوبر 2020 ومارس 2020 لوحظ ارتفاع بمؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية، حيث أوضحت أن هناك زيادة عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 17%، حيث بلغت 14.4 مليون محفظة إلكترونية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 12.3 مليون محفظة إلكترونية بمارس 2020، وزيادة عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ بنسبة 156%، حيث بلغت 9.9 مليون عملية إلكترونية شهرياً بأكتوبر 2020 مقارنة 3.9 مليون عملية إلكترونية شهرياً بمارس 2020.

وتابع الجهاز أن هناك زيادة في عدد عمليات التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى بنسبة 224%، حيث بلغت 3.8 مليون عملية بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بـــ 1.2 مليون عملية بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 981 جنيه، زيادة عدد عمليات الإيداع بنسبة 145%، حيث بلغت 1.9 مليون عملية إيداع بشهر أكتوبر 2020 مقارنة بــ 0.8 مليون عملية إيداع بشهر مارس 2020، وبلغ متوسط قيمة العملية 1264 جنيه.