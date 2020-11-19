القبض على متهم بالاعتداء على وحدة متنقلة لـ"أطفال بلا مأوى"

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على متهم، اشترك مع آخرين في التعدي على مسعف وسيارة الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوى بمدينة نصر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

وأفادت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، أنه أثناء مباشرة الوحدة المتنقلة، أعمالها بالقرب من النادي الأهلي بمدينة نصر، تعرض طاقمها للاعتداء من قبل آخرين كانوا يستقلون، بعد اصطدامهم بسيارة الوحدة، حيث اعتدوا على مسعف الوحدة، وحاولوا اتلاف السيارة، وتم نقل المسعف للمستشفى، لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالحادث، وانتقلت الشرطة إلى هناك، وتم القبض على أحد المعتدين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.