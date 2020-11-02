"أطفال بلا مأوى": دمج فتاة وطفلتين داخل أسرهم في بني سويف والمنيا

قام فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع فتاة وطفلتين بلا مأوى في بني سويف والمنيا.

وتبين أن الفتاة تدعى (أ.ج)، تبلغ من العمر 20 عاما وتركت المنزل بسبب خلافات أسرية، فضلا عن زواجها وتركها للمنزل.

وقام الفريق بالتواصل مع زوج اختها ووالدها وتم عمل جلسة فردية معها وجلسة جماعية مع الأب والأخت، وتم التأكيد علي الأب بحسن رعايتها وإعادتها للأسرة بعد اتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات المعنية.

وبالتزامن، نجح الفريق في دمج طفلتين (ج.ع) 5 سنوات، و(ح.ع) 3 سنوات "اخوات" بمحافظة المنيا داخل أسرهم متواجدتين أمام مستشفي النيل بملوي، حيث تم التواصل مع الأب، ومعه شهادات ميلاد الأطفال.

وأفاد بأنه فقد ابنتيه أثناء عمله في التسول بالشارع، وتم إعادة الطفلتين للأب واتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات المعنية.

البرنامج يعمل في 13 محافظة بـ17 فريقا متحركا بالشارع

وقال حسني يوسف، مدير مشروع أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج أطفال بلا مأوى يتم بالشراكة مع صندوق تحيا مصر، وتقوم به وزارة التضامن وذلك باهتمام من القيادة السياسية، وتوجيه رعاية خاصة وبتعاون من كل الجهات المسؤولة معنا.

ولفت إلى أن البرنامج يعمل في 13 محافظة، بـ17 فريقا متحركا بالشارع، مشيرا إلى أن هناك خطة جغرافية بالأماكن التي يتواجد فيها الأطفال أو الكبار في وضعية الشارع، وذلك بالإضافة إلى البلاغات التي ترد عن طريق باب الشكاوى في مجلس الوزراء أو الخط الساخن في الوزارة 16439 أو خط نجدة الطفل، أو على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوزراة نفسها.

وأكد أن فرق العمل يتم انتقاءهم بدقة، بناءا على اختبارات، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون مؤمن بهذه القضية، بالإضافة للتدريب ورفع قدراتهم على كيفية التعامل في هذه الحالات، ويكون منهم أخصائي نفسي، اجتماعي، أنشطة، مسعف، ومسؤول عن إدارة الحالة نفسها.