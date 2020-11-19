الدفع بمعدات لرفع تراكمات المياه من شوارع "شكشوك" بالفيوم

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بمعداتها لكسح المياه المتراكمة بشوارع قرية شكشوك الناتجة عن ارتجاع المياه من أحد المصارف الزراعية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، في تصريح له، اليوم، إنّ الأجهة التنفيذية استجابت لمطالب الأهالي، وجرى الدفع بعدد 9 معدات، ثلاثة منها تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وسيارتين تابعتين لمركز سنورس، بالإضافة إلى 4 جرارات تابعة لمجلس مدينة أبشواي، لكسح المياه المتسربة إلى شوارع قرية شكشوك نتيجة ارتجاع المياه من أحد المصارف بمنطقة أبو سليمان، وكذلك تسرب مياه خزانات الصرف الصحي المنزلية خلف المدرسة الإعدادية.

وأوضح المتحدث الرسمي للمحافظة أنّه تم حفر المصرف واستخراج المواسير المدفونة لتغييرها، ويجري تجهيز مواسير بديلة، مشيراً إلى الانتهاء من رفع كميات المياه المتسربة، وفيما يتعلق بالمياه المتسربة من خزانات الصرف الصحي المنزلية بالمنطقة خلف المدرسة الإعدادية فيجري العمل على قدم وساق للانتهاء منها اليوم.

كان عدد من أهالي قرية شكشوك، اشتكوا من عدم توصيل الصرف الصحي لمنازل القرية وغرق بعض الشوارع في المياه، خلال زيارة المحافظ اليوم للقرية احتفالاً إعلان قرية شكشوك صديقة للطفل كأول قرية على مستوى الجمهورية، حيث أعلن محافظ الفيوم البدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية بعد شهر من الآن، وخلال عامين سيتم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لجميع منازل شكشوك.

وفي استجابة سريعة لشكوى أهالي القرية، وجّه المحافظ، رئيس مدينة أبشواي بالتنسيق مع شركة مياه الفيوم، لاستخدام جميع سيارات الكسح التابعة لمركزي أبشواى وسنورس والسيارات التابعة لشركة المياه بالمركزين، لكسح المياه المتجمعة بعدد من شوارع القرية.