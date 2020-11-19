عميد إعلام الأسبق: نسبة التصويت في الانتخابات 28% وكورونا قلل الإقبال

قال الدكتور سامي عبد العزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد انتخابات في العالم إلا وتم التشكيك فيها، ورأينا ذلك في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما كان مستبعدا لذا فالتشكيك ظاهرة عالمية.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن بعضا من النواب الخاسرين الذي كانوا يتمنون الفوز لديهم شريحة محبين وهي من تشكك في الانتخابات البرلمانية الحالية 2020.

وأوضح أن الغالبية تذهب للانتخابات للتصويت للمرشح الفردي وليس القائمة، وربما يعود ذلك إلى محبة للنائب أو علاقات منفعة أو أمور اجتماعية، ووصلت نسبة التصويت إلى 28% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكنت اتمنى أن تكون أكبر من هذا.

ولمّح إلى أن بعض اللجان كان فيها تصويت كثيف ولكن لم يظهر لأن الإقبال كان منظما بشكل غير مسبوق، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الأشخاص.

وواصل أن حكم المحكمة الإدارية برفض 3 مرشحين فرديين واستبدالهم بثلاثة آخرين دليل واضح على نزاهة العملية الانتخابية ودليل على أن القانون يطبق على الجميع.

وطالب العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، مجلس النواب المقبل بعد انعقاده أن يعيد النظر في بعض القوانين الحاكمة وتقديم مقترحات تزيد الإقبال على التصويت ومنها عدم وجود حد أقصى لسقف الدعاية الانتخابية لأن ذلك يفتح باب للأنفاق الخلفي متحديا أن يعرف أي شخص نسبة الإنفاق التي تمت على مواقع التواصل الاجتماعي للمرشحين في الانتخابات البرلمانية 2020.