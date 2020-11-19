البرلمان العربي يدين حادثي الهجوم الصاروخي بالعراق

أدان النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد وأسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص متقدما بصادق تعازيه لحكومة وشعب جمهورية العراق في هذا الحادث البغيض.

وأعرب "عابد" عن تمنياته بالشفاء العاجل للمُصابين مؤكدا دعم البرلمان العربي للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية.

كما أدان النائب علاء عابد بشدة الاعتداء الارهابي الغاشم الذي استهدف طاقمًا طبيًا من العاملين في عيادات الرعاية الصحية المُتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتي في مدينة تعز اليمنية مطالبا المجتمع الدولي توفير الحماية اللازمة للأطقم الإنسانية من الهلال الأحمر الذي يقوم بأعمال جليلة لتوفير أوجه الرعاية لجميع المتضررين في مثل هذه المناطق الملتهبة.

ووصف عابد مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية بالخطيرة والتي تهدد بوقف اعمال أطقم الهلال الأحمر فى القيام بأدواره الإنسانية محذرا من استهداف العاملين في المجال الإنساني باعتبارها تمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية.

وطالب بسرعة محاكمة من قاموا بهذا العمل الإرهابي الذي يعيق وصول عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى المناطق المُتضررة في اليمن موجها التحية والتقدير لفريق الهلال الأحمر الإماراتي على جهوده الإنسانية التي يقوم بها داخل اليمن للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.