نضال الشافعي لـ"وش تاني": اتصدمت لما ساعي بريد قالي يا آنسة بسبب اسمي

أكد النجم نضال الشافعي اعتزازه الشديد باسمه رغم شعوره بالصدمة عندما فوجيء بأنه يُطلق علي سيدات في أحيان كثيرة.

وسرد الشافعي في مقابلته مع برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع "الوطن" وقناته الرسمية بموقع "يوتيوب" موقفا كوميديا بسبب اسمه أصابه بالصدمة، بحسب وصفه، فقال: "تلقيت خطابا من إحدى الهيئات الحكومية، وفوجئت بساعي البريد ينادي بأعلى صوته: الآنسة نضال الشافعي، فشعرت بفجعة كبيرة حينها".

وأضاف: "سارعت بالبحث بالاسم علي الانترنت، لأجد اسم الإعلامية نضال الأحمدية وغيرها من الشخصيات التي تحمل الاسم نفسه".

وشدد الفنان علي أنه شخص "مناضل" في حياته، حيث إنه يؤمن بأن لكل إنسان نصيب من اسمه، لافتا إلى أنه يتشرف بتعبه في حياته ومشواره الفني إلى أن أكرمه الله منذ ظهوره في سيت كوم "تامر وشوقية"، وما تلاه من أعمال حقق خلالها نجاحا كبيرا.

"وش تاني"، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج، ويُعرض عبر الحسابات الرسمية لجريدة "الوطن" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

وينافس الشافعي بفيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائي، والذي تخطت إيراداته حاجز الـ 7 ملايين و847 الف و4 جنيهات، وذلك وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكشف الشافعي عن أصعب مشاهده في الفيلم، وقال في تصريحات سابقة لـ "الوطن" إن ن قفزه بـ flyboard في البحر لمسافة تقارب الثلاثين مترا تقريبًا كان صعبا للغاية، وكاد يتعرض لإصابة بالغة في وجهه وظهره عند تقديمه، ولكن العناية الإلهية أنقذته ومر المشهد بسلام.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.