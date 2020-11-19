غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وفق بيانات وزارة الصحة المصرية إلى 329 مريضا، ثبتت إصابتهم معمليا بالفيروس، وهو أعلى عدد منذ شهور، بالإضافة إلى 14 حالة وفاة جديدة، أعلنت الحكومة المصرية أنها لن تتهاون مع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تقلل من خطر العدوي، ووضعت بعض العقوبات الصرامة، التي ستطبق بداية من السبت المقبل.

وترصد "الوطن" ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، الغرامات والعقوبات والإجراءات التي ستطبق بداية من السبت المقبل.

غرامة 4 آلاف جنيه في المترو لعدم ارتداء الكمامة

ووفقا لتصريحات سابقة لأحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، فإنه بداية من السبت المقبل لن يسمح لأي مواطن بالدخول دون كمامة؛ إذ أن هناك أكمنة ثابتة ومتحركة لمتابعة المواطنين، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وسيكون هناك فريق لرصد أي شخص لا يرتدي الكمامة، وتقع غرامة ماليو قدرها 4 آلاف جنيه عليه، ويوجد منافذ متواجدة داخل المترو يوجد بها كمامات، سعر الواحدة 3 جنيهات.

وبدأ بالفعل توقيع العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها، وتصل الغرامة إلى 4 آلاف جنيه.

الغلق عقوبة المنشآت المخالفة

وأكد مجلس الوزراء في البيان الأخير، أن المنشآت التي ستخالف القرار، ولن تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة، وهي ألا تتعدى نسبة التشغيل 50%، ومنع وجود الشيشة، سيتم غلقها فورا إذا ثبتت مخالفتها.