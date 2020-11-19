آخر أخبار التعليم.. وفاة 7 بكورونا وتعديل بشأن امتحانات الخارج

تعد أخبار التعليم، من أهم الأخبار التي تهم الرأي العام في مصر، حيث يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة في ظل ما تهدد به الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد خطة حضور الطلاب بالمدارس، والتي ترك أمرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظين، حتى تتحدد وفق ظروف كل محافظة و مستجدات الأمور.

وترصد "الوطن" لمتابعيها، آخر أخبار التعليم اليوم، وفق أبرز القرارات والتي اتخذت على مدار اليوم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وفاة 7 حالات وإصابة 280 آخرين بفيروس كورونا بالمدارس

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمدارس حتى الآن لـ 280 حالة، وفقا لآخر الإحصائيات الخاصة بوزارة الصحة، كما أوضح مصدر بالتعليم أن هناك 7 حالات وفاة بين المعلمين والمعلمات والإداريين من إجمالي الإصابات.

وأشار إلى أن الإصابات توزعت بواقع 140 حالة بين المعلمين والمعلمات، و120 حالة بين الإداريين، و20 حالة بين الطلاب، بمختلف المدارس والإدارات التعليمية على مستوى المحافظات.

موافقة التعليم على تعديل شرط إرفاق صورة من إقامة الطالب بالخارج للتقدم للامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بالموافقة على تعديل الشرط الخاص بإرفاق صورة من إقامة الطالب داخل الدولة المثبت بجواز سفر الطالب والمدرج بُكتيب إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021، والتي من المقرر عقدها في أبريل 2021، ليصبح إرفاق صورة من إقامة ولي أمر الطالب مع ضرورة تحرير إقرار موقع من ولى الأمر بتواجد الطالب بالدولة وأنه غير متقدم لأي امتحان في ذات الصف الدراسي في جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى بخلاف المتقدم منها، على أن يعتبر امتحان الطالب لاغي إذا تبين خلاف ذلك.

فتح باب التقديم لمنحتين بالمدرسة الدولية للإدارة في فرنسا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لمنحتين مقدمتين من الحكومة الفرنسية لعدد (2) من الدورات التدريبية الدولية (قصيرة المدى، طويلة المدى) للدراسة بالمدرسة الدولية للإدارة بفرنسا (ENA)، في موعد أقصاه يوم 22 نوفمبر 2020.

موضحة أنه على من يرغب الاشتراك أو التقديم يكون من خلال الرابط التالي:

http://portal.moe.gov.eg/Pages/moe-homepage.aspx

عقد اجتماع مع موجهي اللغة العربية لمتابعة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعًا مع موجهي عموم اللغة العربية على مستوى الجمهورية لمناقشة مستوى تنفيذ المعلمين للمكون التكنولوجي في تدريس مناهج اللغة العربية، وذلك في ضوء اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في المناهج لتحقيق تعليم أكثر فاعلية وكفاءة.