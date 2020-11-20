نضال الشافعي: أنا فاشل بامتياز في المطبخ.. وأعشق الفول والطعمية

أعرب النجم نضال الشافعي، عن أمنيته في الاستيقاظ مبكراً من كل يوم، لمعاناته من أزمة حالية في تغير عدد ساعات نومه بسبب مواعيد تصوير أعماله الفنية.

وقال "الشافعي"، في مقابلته مع برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج، عبر موقع "الوطن"، وقناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، إنه يتمنى الاستيقاظ في وقت مبكر وأداء صلاة الفجر على أن يخلد للنوم يومياً في التاسعة مساءاً، مضيفاً أن تغير عدد ساعات نومه يجعله ينسى أيام الأسبوع في أحيان كثيرة.

وكشف الفنان عن عشقه لتناول الفول والطعمية في وجبة الإفطار، ولكنه لا يفقه شيئاً في المطبخ والطبخ، بحسب قوله، متابعاً: "أنا ممكن أعمل أي حاجة في البيت، أصلح وأوضب وأنضف وأشيل شيلة العيد لكن الحاجة الوحيدة اللي فاشل فيها بامتياز هي المطبخ"

"وش تاني"، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الزميل خالد فرج، ويُعرض عبر الحسابات الرسمية لجريدة "الوطن"، بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يكشف عن الجانب الآخر من حياة نجوم الفن.

وينافس الشافعي بفيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائي، والذي تخطت إيراداته حاجز الـ 7 ملايين و847 ألفا و4 جنيهات، وذلك وفقاً لبيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكشف الشافعي عن أصعب مشاهده في الفيلم، وقال في تصريحات سابقة لـ "الوطن" إن قفزه بـ flyboard في البحر لمسافة تقارب الثلاثين مترا تقريبًا كان صعبا للغاية، وكاد يتعرض لإصابة بالغة في وجهه وظهره عند تقديمه، ولكن العناية الإلهية أنقذته ومر المشهد بسلام.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد زاهر، منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، مدحت تيخة وكوكبة من النجوم، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.