بعد عام من فشل "البرنسيسة بيسة".. "خيط حرير" يعيد مي عز الدين للتألق

استطاعت مي عز الدين، أن تعود للساحة الفنية بقوة بمسلسل "خيط حرير"، والذي حقق أعلى نسب مشاهدات منذ توقيت عرضه على قناة "on"، وتصدره التريند.

وواجهت "مي"، سيلا من الهجوم الشديد العام الماضي بعد عرض "مسلسل "البرنسيسة بيسة"، ما تسبب في مرورها بحالة نفسية سيئة جعلتها تغلق التعليقات على صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

وكانت الفنانة تعرضت لعدد من التعليقات الساخرة والتي جعلت عددا من زملائها بالوسط الفني لدعمها والدفاع عن المسلسل من خلال صفحاتهم الشخصية، فكتب الفنان أحمد السعدني عبر صفحته على "إنستجرام" إنه لا يتابع المسلسل نتيجة لظروف تصويره مسلسل "زي الشمس" الذي يشارك في بطولته، الا أنه يقدر حجم المجهود الذي تبذله لتظهر بهذه الصورة، وكتب: "أنا متفرجتش عليكي لأني بصور بس دي هي دي وده مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير مبروك وربنا يكملهالك علي خير".

وتعرضت الفنانة مي عز الدين، لسيل من الانتقادات، من قبل رواد التواصل الاجتماعي بسبب المسلسل، حيث وصفه البعض بأنه الأسوأ في مشوراها الفني، كما طلب آخرون منها الابتعاد عن الكوميديا، والتزمت "مي" بالصمت، واكتفت بغلق خاصية التعليقات على منشوراتها على موقع "إنستجرام".

لتظهر بعدها وتعد جمهورها بالعوده مرة أخرى بعمل قوي ولن تخذلهم بعد ذلك لتفي مي بوعدها وتظهر بعد غياب عام عن الساحة الفنية بمسلسل "خيط حرير"والذي لاقي اشادات من جمهورها عبر السوشيال ميديا منهئين لها بعودتها القويه واثنوا علي براعتها في الدراما اكثر من الكوميدي

حيث ابكت مي خلال المسلسل الجمهور في عدد من المشاهد ابرزهم مشهد وفاة والدها والمشهد الثاني "مشهد اجهاضها واستئصال الرحم.

كانت شركة "سينرجي" المنتجة لـ"خيط حرير" قد طرحت تتر المسلسل من غناء مي مصطفى، وكلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع الموسيقى أحمد أمين، أما تتر النهاية فتقدمه نورهان المرشدي بعنوان "قتلت الماضي"، من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وتدور أحداث "خيط حرير" في 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق، ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة "ON"، ويعاد الساعة 1.30 صباحاً، و1 ظهراً، بينما يعرض على قناة "On Drama" الساعة 10 مساءً، ويعاد الساعة 5 صباحاً، و3 عصراً.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مي عز الدين، كل من محمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيقولا معوض، ومي سليم، وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان، وياسمين رحمي، ويوسف عثمان، وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

و"خيط حرير" هو العمل الرابع الذي يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، إذ قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" في عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، والثالث مع مؤلف العمل محمد سليمان عبدالملك.