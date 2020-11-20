مصادر: وسطاء يسعون للصلح بين تامر عاشور وزوجته

علمت "الوطن" من مصادر مقربة من المطرب تامر عاشور، أن هناك عددا من الاصدقاء المقربين، من خارج الوسط الفني، يسعون حاليا للصلح بينه وزوجته سمر أبو شقة.

وأكدت المصادر أن تامر عاشور يسعى للعودة مرة أخرى لزوجته، ولكنها مكتفية بكونهما أصدقاء، تربطهما ابنتهما "أيام".

وكانت سمر أبو شقة أعلنت انفصالها عن زوجها المطرب تامرعاشور، وإصرارها على الطلاق منه بعد انفصالهما منذ عام ونصف؛ إذ أنجبت فتاة تدعي "أيام"، تبلغ من العمر عام و9 أشهر فقط.

وانفصلت سمر أبو شقة عن زوجها بعد شهر واحد من زواجهما؛ لعدم وجود تفاهم بينهما في عام 2017، ورجعا مرة أخرى منتصف العام التالي.

وكان الظهور الأخير الذي جمع بينهما، عقد قران الفنانة شيماء سيف، ثم رزقا بابنتيهما الوحيدة "أيام".

وأكدت سمر خلال ردها علي عدد من الأسئلة التي وجهها لها الجمهور عبر استوري انستجرام، أن الحياة بينهما أصبحت مستحيلة، وعازمة منذ فترة على الطلاق، وأن كل شخص منهما يعيش في مكان آخر.

يذكر أن تامر عاشور حصل مؤخرا على الدرع الذهبي من يوتيوب، بعد وصول متابعيه إلى مليون.

ونشر "عاشور" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة الدرع، وعلق قائلا: "المليون الأول".

وانهالت التهاني من الجمهور لتامر عاشور، وكان من بينهم رامي جمال الذي علق قائلا: "نيمتني وعملتها يا ابن الإية".