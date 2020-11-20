الخميس.. افتتاح مسرحية "لحظة حب" في قاعة صلاح جاهين بالبالون

ضمن برنامج فعاليات وأنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحي "لحظة حب"، يوم الخميس 26 نوفمبر الجارى، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة.

المسرحية من إنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وهى من العروض الرومانسية التى تناقش إشكالية الحب على كل مستوياته وبشتى صوره، من خلال الصراع بين شاعر وفنانة تشكيلية فى جو من دفء المشاعر والأحاسيس المتدفقة.

ويجرى مخرج العرض الفنان ياسر صادق، حاليا بروفات مكثفة للمسرحية مع أبطال العرض الفنان بهاء ثروت والفنانة لمياء كرم، ديكور حمدى عطية، ملابس رباب البرنس، ألحان أحمد محيى، استعراضات كريمة بدير، إضاءة أبو بكر الشريف، مخرج منفذ محمد حسين، تأليف محمد الصواف.

وتجرى حاليا بروفات العرض المسرحي قبل انطلاقها، الخميس المقبل، في ظل الإجراءات الاحترازية مع مراعاة ارتداء الكمامات في أثناء البروفات ووجود المعقمات وحرص الفنانيين على التباعد بينهم في أثناء البروفات.

وتقام العروض داخل المسرح ابتداء من الخميس المقبل مع مراعاة قياس درجات الحرارة للحاضرين، وارتداء الكمامات في أثناء العرض المسرحي والحرص على التباعد بين المشاهدين في أثناء الجلوس على المقاعد.

جدير بالذكر أن الفنان بهاء ثروت بطل العرض المسرحي شقيق الفنانة المعتزله هناء ثروت، وكان أول ظهور له في التلفزيون في التسعينيات من خلال مسلسل "هالة والدراويش"، واختفى سنوات عن الوسط الفني وعاد من خلال الدراما التلفزيونية مسلسل "كيد النسا" أمام فيفي عبده وسمية الخشاب ليلقى إشادات كبيرة عن دوره في المسلسل.