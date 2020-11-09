بدء تحويل ترام الرمل إلى مترو أنفاق بـ360 مليون يورو بالإسكندرية

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق، مطلع العام المقبل، تنفيذ مشروع تحويل ترام الرمل بـالإسكندرية إلى مترو أنفاق بتكلفة 360 مليون يورو.

وتعتزم الهيئة طرح مناقصة نهاية العام الجاري بين الشركات العالمية المتخصصة لتطوير خط ترام الرمل، على أن يشمل المشروع عزل مساره بالكامل الممتد بطول 13.7 كم عن حركة المرور المجاورة، وإنشاء كباري وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية.

وقال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للترام بالكامل، من إشارات وقضبان وإنشاء كبارى وأنفاق فى مناطق التقاطعات المرورية لعزل مساره عن حركة المرور لتحقيق الهدف من المشروع المتمثل فى تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية، مع تغيير موقع بعض المحطات وعددها 27 محطة للفصل بينها بمسافة 500 متر فى المتوسط، موضحًا أن الهيئة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب بالإسكندرية.

وأضاف "والي"، فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم اختيار المكتب الاستشاري الفرنسي "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، ضمن المناقصة المحدودة التى طرحتها الهيئة لاختيار أحد المكاتب الاستشارى للقيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ هذا المشروع، والذى ستنتقل تبعيته من محافظة الإسكندرية إلى وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق.

وأشار إلى أن جميع مشروعات الأنفاق التى تنفذها وزارة النقل الهدف منها تخفيف الزحام المروري، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وذكر رئيس القومية للأنفاق، أن ترام الرمل بعد تحديثه سيكون ذات شكل حضاري مميز، وسيساهم في تخفيف التكدسات المرورية بالإسكندرية، حيث سيعمل وفق زمن تقاطر ثابت من خلال محطات محددة سيتوقف بها طوال مساره الذى سيكون منعزل تماما عن حركة المرور المشاه الجانبية، مؤكدًا أن تشغيل أول قطار كهربائي فى مصر "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان" أمام الركاب سيكون أول أكتوبر 2021.