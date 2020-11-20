أول طالب قبطي يتخرج من دار العلوم: كنت أسعى لإرضاء شغفي باللغة

قال الطالب ماجد لويس غبريال، أول طالب قبطي يتخرج من كلية دار العلوم، إنه حصل على دبلوم عام في دراسات اللغة العربية وأدابها، وهو الدبلوم لغير المتخصصين لكونه مهندسا، وتمنح الكلية الدبلوم العام لغير المتخصصين، ومن ثم يمكن للخريج الالتحاق بدبلوم خاص ومن ثم إكمال الدراسات العليا في ذلك السياق.

واضاف "غبريال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "خبر اليوم"، والمذاع على فضائية "ON E"، أن شغفه باللغة العربية كان موجودا منذ صغره، كما حباه الله بمعلمين أثناء مراحل دراسته المختلفة ساعدوه في حب اللغة العربية، وكان يرغب في التدريس بعد إتمامه الثانوية العامة، ولكنه التحق بكلية الهندسة وفي نفس الوقت قام بالتدريس في أحد الملاجئ: "حبيت أنمي من نفسي أكثر في دراسة اللغة العربية".

وأوضح أنه وبعد رحلة من البحث في الدورات التخصصية للغة العربية التحق بمركز التدريب اللغوي بدار العلوم، والتحق بعدد من الدورات ولم يرضي ذلك شغفه، حتى قرر الالتحاق ببرنامج للدبلوم العام، وفتحت الكلية أبوابها لأي طالب علم، كما ساعده عميد الكلية وكان شديد الترحيب والحفاوة والتشجيع له.

وأكد "غبريال" أنه قد استفاد كثيرا في رحلته بالدبلوم العام في دراسات اللغة العربية وأدابها، وكانت افضل فترات دراسة في حياته في دار العلم: "أن شاء الله هكمل".

وتابع: "تكريمي من قبل الكلية يعنيلي الكثير، أهمها التقدير للجهد واحترم وتشجيع أن ممكن أي طالب مسيحي أو غيره يقدر ينضم لو حابب، وكان تشجيع ليا أني أكمل، وشايفها رسالة للمسيحيين ولغير المسيحيين من غير التخصص من محبي اللغة العربية، وأنا مكنتش حاسس أن فيه ضغط من الدراسة وكنت بمارس شغفي".