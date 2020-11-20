بايدن يتهم ترامب بـ"عرقلة الانتقال السلس للسطلة"

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بعرقلة الانتقال السلس للسلطة وعدم التعاون مع فريقه الانتقالي، وذلك بحسب ما نقلت سكاي نيوز عربية.

وقال "بايدن": "إذا أبقت الإدارة الحالية على عدم تعاونها معنا فقد يودي ذلك بحياة أكثر من 400 ألف ضحية جديدة لفيروس كورونا".

وأشار الرئيس الأمريكي المنتخب، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أنه أكد خلال الاجتماع مع عدد من حكام الولايات، أنه يجب مواجهة كورونا بعيدا عن المواقف الأيديولوجية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد أعلن أنه اختار تسعة من كبار مسؤولي حملته الانتخابية لتولي مناصب رفيعة في البيت الأبيض. وأشار بايدن أن اختياره لهؤلاء المسؤولين تم على أساس أنهم يحملون وجهات نظر متنوّعة ولديهم التزام مشترك بالتصدي للتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة، لإخراجها منها "أقوى وأكثر اتحادا".

ويأتي اختيار بايدن لموظفي إدارته في حين لا يزال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على موقفه الرافض الإقرار بالهزيمة في انتخابات الثالث من نوفمبر، وفي توقيت يتواصل فيه امتناع إدارته عن التعاون رسميا مع فريق بايدن المكلّف تنظيم عملية انتقال السلطة.