نتفليكس تحصل على حقوق بث بأحدث أفلام توم هانكس

حصلت منصة نتفليكس على حقوق البث الدولي لأحدث أفلام النجم صاحب الشعبية الواسعة توم هانكس والذي يحمل اسم News of the World.

الفيلم إنتاج شركة Universal Pictures ومن المقرر عرضه في دور العرض بأمريكا 25 ديسمبر من العام الجاري، لكن لم يتم تحديد موعد طرحه على نتفلكس بعد، ولكن من المحتمل أن يكون في عام 2021. وذلك بحسب موقع Variety.

News of the World من إخراج بول جرينجراس والذي شارك في تأليفه مع لوك ديفيز ومأخوذ من رواية لـ بوليت جايلز.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة مميزة من النجوم بينهم الممثلة إليزابيث مارفل، هيلين زينجل، والممثل نيل سانديلاندز وتوماس فرانسيس مورفي.

ويعتبر توم هانكس من أبرز صناع السينما على مر التاريخ، أنتج ومثل في العديد من الأفلام، وحصد جائزتي أوسكار، الأولى عن دوره في فيلم Philadelphia من إخراج Jonathan Demme عام 1994، والثانية عام 1995، عن دوره الرئيسي في فيلم فوريست جامب، من إخراج Robert Zemeckis.

وآخر أفلام توم هانكس Greyhound والذي عرض على منصة Apple TV، لعب "هانكس" في الفيلم، دور قبطان في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي دورة الأوسكار الأخيرة 92، ترشح "هانكس" لجائزة أوسكار، في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood.

وفي بداية العام بداية عام 2020 قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة Cecil B. DeMille وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وسبب هانكس الكثير من القلق لمعجبيه حول العالم، بعدما أعلن عن إصابته بيفروس كورونا مع زوجته ريتا ويلسون وذلك في مارس الماضي.

ويحضر النجم المحبوب لعدد من الأفلام حاليا بينها Bios، In the Garden of Beasts، بينوكيو، A Man Called Ove.